Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на публікацію сторінки Kanevvska.
Дивіться також Зворотня сторона райського Тенеріфе: чому насправді місцеві протестують через туристів
Скільки коштує зимувати в Азії?
Українська туристка провела зимівлю в трьох країнах Азії: Таїланд 4 місяці, В'єтнам 3 місяці та Індонезія 3 місяці. Нижче наведено детальний опис її витрат.
1. Таїланд (Пхукет, 4 місяці)
- Житло: невелика квартирка від 600 євро на місяць. Якщо орендувати на короткий термін (менше року), ціна зазвичай вища. Туристка зняла квартиру на 3 місяці за 650 євро на місяць.
- Депозит: зазвичай просять депозит у розмірі двох місяців оренди.
- Скутер: 120 євро на місяць.
- Їжа: приблизно 500 євро на місяць.
- Побутові витрати: 70 євро на місяць.
- Віза: безвізовий режим на 60 днів, витрат на візу немає.
Разом: приблизно 1500 євро на місяць.
Про зимування в Азії / інстаграм kanavvska
2. В'єтнам (Дананг, 3 місяці)
- Житло: хороша квартира від 400 євро на місяць. Тут простіше знайти житло на 3 місяці, ніж на рік. Українська туристка зняла квартиру за 450 євро на місяць.
- Депозит: зазвичай просять оплату одного місяця та місяць наперед.
- Скутер: 60 євро плюс 10 євро на бензин.
- Їжа: 350 євро на місяць (в'єтнамська кухня дуже бюджетна).
- Побутові витрати: 40 євро на місяць.
- Віза: 25 євро.
Разом: приблизно 1100 євро на місяць.
Дивіться також Тенеріфе без автомобіля: як побачити всі найкрасивіші місця та скільки це коштує
3. Індонезія (Балі, 3 місяці)
- Житло: ціни стартують від 600 євро на місяць, багато залежить від району. Найдешевше знімала гестхаус з окремим будиночком та спільною кухнею за 450 євро на місяць. У готелі з двома кімнатами, власною кухнею та сніданками ціна становила 650 євро на місяць.
- Депозит: зазвичай депозиту немає.
- Скутер та бензин: 80 євро плюс 10 євро на бензин.
- Їжа (кафе та маркети): 400 євро на місяць.
- Побутові витрати: 50 євро на місяць.
- Віза: 35 євро.
Разом: приблизно 1300 євро на місяць.
Туристи на платформі Reddit зазначили, що В'єтнам є одним із найдешевших напрямків для подорожей у Південно-Східній Азії.
Скільки коштує відпочинок в інших напрямках?
Ми вже розповідали, скільки коштує відпочинок на Мадейрі на 5 днів. Основні витрати включають переліт (300 – 400 євро), проживання (50 – 120 євро за ніч), оренду авто (50 – 100 євро на день), та харчування.
Також дізнайтесь про вартість відпочинку в Італії на 4 дні. Тільки транспортні витрати, що охоплюють автобуси, авіаперельоти та потяги, сумарно складуть 10 – 12 тисяч гривень, а середній чек у закладі на їжу в Римі та Венеції становить 20 – 25 євро на людину.