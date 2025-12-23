Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на публікацію сторінки Kanevvska.

Скільки коштує зимувати в Азії?

Українська туристка провела зимівлю в трьох країнах Азії: Таїланд 4 місяці, В'єтнам 3 місяці та Індонезія 3 місяці. Нижче наведено детальний опис її витрат.

1. Таїланд (Пхукет, 4 місяці)

Житло: невелика квартирка від 600 євро на місяць. Якщо орендувати на короткий термін (менше року), ціна зазвичай вища. Туристка зняла квартиру на 3 місяці за 650 євро на місяць.

: зазвичай просять депозит у розмірі двох місяців оренди. Скутер: 120 євро на місяць.

120 євро на місяць. Їжа: приблизно 500 євро на місяць.

приблизно 500 євро на місяць. Побутові витрати : 70 євро на місяць.

: 70 євро на місяць. Віза: безвізовий режим на 60 днів, витрат на візу немає.

Разом: приблизно 1500 євро на місяць.

Про зимування в Азії / інстаграм kanavvska

2. В'єтнам (Дананг, 3 місяці)

Житло : хороша квартира від 400 євро на місяць. Тут простіше знайти житло на 3 місяці, ніж на рік. Українська туристка зняла квартиру за 450 євро на місяць.

: зазвичай просять оплату одного місяця та місяць наперед. Скутер: 60 євро плюс 10 євро на бензин.

60 євро плюс 10 євро на бензин. Їжа: 350 євро на місяць (в'єтнамська кухня дуже бюджетна).

350 євро на місяць (в'єтнамська кухня дуже бюджетна). Побутові витрати: 40 євро на місяць.

40 євро на місяць. Віза: 25 євро.

Разом: приблизно 1100 євро на місяць.

3. Індонезія (Балі, 3 місяці)

Житло: ціни стартують від 600 євро на місяць, багато залежить від району. Найдешевше знімала гестхаус з окремим будиночком та спільною кухнею за 450 євро на місяць. У готелі з двома кімнатами, власною кухнею та сніданками ціна становила 650 євро на місяць.

зазвичай депозиту немає. Скутер та бензин: 80 євро плюс 10 євро на бензин.

80 євро плюс 10 євро на бензин. Їжа (кафе та маркети) : 400 євро на місяць.

: 400 євро на місяць. Побутові витрати: 50 євро на місяць.

50 євро на місяць. Віза: 35 євро.

Разом: приблизно 1300 євро на місяць.

Туристи на платформі Reddit зазначили, що В'єтнам є одним із найдешевших напрямків для подорожей у Південно-Східній Азії.

Скільки коштує відпочинок в інших напрямках?