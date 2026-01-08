Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на публікацію сторінки Valery bee.

Скільки коштує подорож до Парижу на 4 дні?

Українка розповіла, скільки коштувала її подорож до Парижа на 4 дні. Вона детально назвала суму витрат на всі основні категорії:

1. Дорога

Івано-Франківськ – Варшава: 1920 гривень в один бік, 3840 гривень туди й назад;

Варшава – Париж: 6343 гривень;

Париж – Варшава: 7457 гривень;

Ручна поклажа та валіза до 10 кілограмів включені.

Атмосфера Парижу / інстаграм _valera_viktorova

2. Проживання: апартаменти у 7-му окрузі з видом на Ейфелеву вежу. Вартість на одну людину: 16 200 гривень (жила з подругою). За її словами, апартаменти були не надто вражаючі, але зручне розташування робить вартість виправданою.

3. Харчування: їжа у закладах та продукти для самостійного приготування: 5 255 гривень.

4. Сувеніри та подарунки: 4 555 гривень.

5. Розваги:

Вид на Ейфелеву вежу: безкоштовно;

Прогулянки містом: безкоштовно;

Фотобудка: 125 гривень з людини;

Лувр: 1 549 гривень;

Palais de la Petit: безкоштовно;

Національна бібліотека: безкоштовно;

6. Транспорт: проїзд у метро: 1 789 гривень;

Загальна сума: 48 969 грн (985 євро). На фоні останніх подій ця сума виглядає навіть невеликою, особливо порівняно з відпочинком у Буковелі.

Також туристи на Reddit поділилися цікавою порадою для мандрівників у Франції: кожного разу, коли заходите в магазин чи заклад, говоріть "Bonjour". Навіть якщо спершу це здається незручним – просто кажіть це. Ще одна корисна фраза: "Désolé, je ne parle pas français. Je parle anglais."– "Вибачте, я не говорю французькою, я розмовляю англійською". Вивчивши кілька базових фраз, чисел і ввічливих виразів, можна легко взаємодіяти з місцевими. Головне – показати повагу до культури та мови.

Що цікавого відвідати у Франції?