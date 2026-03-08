Усі їхали у блискучий Дубай, але найцікавіше в ОАЕ навіть не там: що варто знати про цю країну

Це сім держав в одній, де кожна – окремий всесвіт. Хоча більшість передовсім уявить собі Бурдж-Халіфу, штучні острови й торгові моли, коли почує про Об'єднані Арабські Емірати.

Насправді кожен емірат має свій характер, історію та особливу топографію, і, звісно, туристичні скарби. Завдяки матеріалам thefactfile.org розповідаємо про це докладніше.

Дивіться також Це був найгостинніший народ Азії з містами, набагато старшими за Рим: найцікавіше про Іран

ОАЕ – це не тільки Дубай: що насправді ховають цей та інші 6 еміратів?

Більшість туристів в ОАЕ бачать один Дубай, і навіть не підозрюють, що решта шість еміратів ховають гори з вищим за хмари зіплайном, арабські фіорди, перлинне місто-привид і найстарішу мечеть країни. Але нумо оглянемо все послідовно.

Ще у III тисячолітті до нашої ери на цих берегах жили люди, що добували мідь у горах Хаджар і торгували з Месопотамією. Упродовж XVI – XVII століть береги ОАЕ потрапили в орбіту португальської, а пізніше британської колоніальної системи, з якою уклали угоду 9 прибережних шейхів у 1820 році.

А трохи пізніше сталося справжнє перетворення. Відкриття покладів нафти у 1958 – 1962 роках мало не миттєво перетворило злиденні рибальські селища на фінансові хаби, як зазначає Britannica. А 2 грудня 1971 року 6 еміратів (ще один приєднався у 1972) створили ОАЕ – Об'єднані Арабські Емірати.

Цікавий факт: за 50 років ВВП на душу населення в ОАЕ виріс із десятків доларів до понад 48 000. Це один із найшвидших економічних злетів в людській історії.

ОАЕ розташовані на Аравійському півострові на площі у 83 600 кілометрів квадратних (причім майже 90% її займає один емірат – Абу-Дабі), це усемеро менше, ніж має Україна. Береги омиває Перська затока на заході й Оманська на сході. Основна частина рельєфу країни – піщані дюни та солончаки, але є чимало драматичних контрастів.

Найцікавіше про Дубай: дивіться відео IslandHopperTV

Найвідомішим еміратом країни, звісно, є Дубай, серце туризму ОАЕ. Тут розташовані відомі у всьому світі перлини, як-от Бурдж-Халіфа, хмарочос на 162 поверхи у 828 метрів і найвища будівля у світі, як вказує diy.org, з оглядовими майданчиками на місто, пустелю й Перську затоку. Також найбільший торговий центр планети Dubai Mall з підводним зоопарком і сотнями ресторанів, і Dubai Fountain – найбільший хореографічний фонтан у світі.

Варто згадати й Пальму Джумейра – штучний острів у формі пальми, один із найамбітніших інженерних проєктів людства, де розмістилися люксові курорти, пляжі й аквапарк. Тут ще є Музей Майбутнього, одна з найбільш інстаграмних будівель планети, а для тих, хто втомився від хмарочосів – район Аль-Фахіді з відновленими вежовими будинками XIX століття і галереями та кав'ярнями на берегах Дубайського Крику.

На крайньому півдні й заході в еміраті Абу-Дабі лежить куток найбільшої піщаної пустелі світу Руб-ель-Халі, де на дюнах-велетнях до 250 метрів заввишки можна кататися на сендбордах та ночувати у бедуїнів. Головна ж окраса цього столичного емірату – мечеть шейха Зайда, найбільша у країні й прикрашена найбільшим у світі килимом ручної роботи. А поруч на острові Яс розташований Ferrari World і трек Формули-1, де щороку проходить Гран-прі Абу-Дабі.

На північному сході ОАЕ здіймається хребет Хаджар, що переходить в Оман. Це єдиний гірський регіон країни з ущелинами, природними басейнами та вершиною Джебель-Джайс у 1934 метри в еміраті Рас-ель-Хайма. Тут само можна знайти місто-привид Джазіра-аль-Хамра, перлинне рибальське містечко, покинуте мешканцями у 1968 році. Форт, вежі, мечеть, базар і будинки з коралових блоків стоять тут без жодного жителя. Локація є однією з найатмосферніших у країні.

І в цьому ж еміраті висить зіплайн Джабаль-Джайс, найдовший у світі – 2,83 кілометра – над кам'яними каньйонами на висоті 1 700 метрів над рівнем моря. Прокататися ним можна на неймовірній швидкості до 150 кілометрів на годину. Ба навіть сам підйом серпантином до вершини – окрема чудова атракція.

Інший цікавий емірат – Фуджейра, і він єдиний не має виходу до Перської затоки, але його береги лежать на Оманській затоці й Індійському океані. Тому тут зовсім інше море, інші корали й набагато менше туристів.

А ось чудовий досвід відпочинку в Абу-Дабі: дивіться відео NomacGuides

А ще тут розташована мечеть Аль-Бідья, найстаріша чинна в ОАЕ. Її збудували ще у XV столітті з цегли й глини й без жодного залізного цвяха. Поруч стоїть і форт Фуджейра XVI століття, звідки відкривається панорама на пальмові гаї та Аравійський берег. Також локація приваблює снорклінгом біля острова Снупі.

У Шарджі, сусідньому з Дубаєм еміраті, зосереджені найбільш аутентичні культурні локації країни. Це художня зона спадщини зі звуженими вуличками з традиційних коралових блоків, мечеттю Ібн-Умма і базаром Аль-Арса, якому приписують статус найстарішого критого ринку ОАЕ.

І останні два емірати, про які ми ще не згадали – це Умм-аль-Кувейн і Аджман. Перший найбільше цікавий мандрівникам своїми мангровими турами на каяках та старим археологічним сайтом Ед-Дур. А другий, найменший у країні, тішить бюджетних туристів, адже там можна значно дешевше ночувати поблизу Дубая.

Важливо! Через бойові дії на Близькому Сході у березні 2026 року туризм є небезпечним. Але коли цей складний період закінчиться, в ОАЕ однозначно варто поїхати.

А які місця в Азії варто відвідати просто зараз?