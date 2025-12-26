Тут не знайдеш ані багатоповерхівок, ані торгівельних центрів, зате є особлива атмосфера прикордонного містечка з багатовіковою історією. Це місто – Угнів у Шептицькому районі Львівської області. Про те, чим воно унікальне, 24 Канал розповідає з посиланням на видання 032.

Читайте також Нова ковзанка у Львові: відвідайте зараз, поки про неї знають одиниці

Що відомо про історію найменшого міста в Україні?

Угнів має статус найменшого міста України за кількістю населення – тут проживає менше як 1000 людей. Навіть у багатьох українських селах місцевих мешканців є більше. Однак історичний статус міста Угнів зберігає ще з середньовіччя.

У 15 столітті Угнів був адміністративним центром і отримав Магдебурзьке право. Перша згадка про Угнів як місто фіксується ще у 1360 році, навіть у знаменитій "Повісті минулих літ" згадували про нього. Це все свідчить, що у минулому Угнів був потужним осередком ремесел і торгівлі.

Колись Угнів славився на всю Галичину особливими чоботами на одну ногу, які шили місцеві шевці. Вони були дуже теплі і мали червону або жовту окантовку. Люди з усього регіону приїжджали за чоботами-угнівцями.

На початку 20 століття в Угневі жило близько 5000 людей – переважно це були українці, поляки і євреї. Однак через обмін територіями між СРСР та Польщею українців депортували з Угнева, поляки переїхали у Польщу і місто залишилося практично порожнім.

Як зазначає видання "Мандри", Унів ніколи не знав кріпосного права. Час розквіту припав на 19 століття, коли у місті з'явилися меценати – родина Жуковських.

Що подивитися в Угневі?

Прогулянка Угневом нагадує мандрівку у минуле – тут є вузькі вулички, історична забудова і компактний центр. Головна архітектурна пам'ятка міста, яке розташоване всього за 3 кілометри від кордону з Польщею, – це костел 17 століття зведений у стилі бароко. Сьогодні він перебуває у занедбаному стані, але навіть попри це, його масштаб вражає. Він є справжнім нагадування про те, яким був Угнів у минулому.

Ще одна унікальна споруда – церква Різдва Богородиці та її дзвіниця, які були зведені наприкінці 18 століття. Також в Угневі варто побачити залишки синагоги, єврейського цвинтаря та гімназію 20 століття.



Церква Різдва Богородиці в Угневі

Сьогодні Угнів перебуває у занедбаному стані. Його архітектура руйнується просто на очах, а давня історія забувається.

Які ще цікаві місця побачити в Україні?