Здесь не найдешь ни многоэтажек, ни торговых центров, зато есть особая атмосфера приграничного городка с многовековой историей. Это город – Угнев в Шептицком районе Львовской области. О том, чем он уникален, 24 Канал рассказывает со ссылкой на издание 032.

Что известно об истории самого маленького города в Украине?

Угнев имеет статус самого маленького города Украины по количеству населения – здесь проживает менее 1000 человек. Даже во многих украинских селах местных жителей больше. Однако исторический статус города Угнев сохраняет еще со средневековья.

В 15 веке Угнев был административным центром и получил Магдебургское право. Первое упоминание об Угневе как городе фиксируется еще в 1360 году, даже в знаменитой "Повести временных лет" упоминали о нем. Это все свидетельствует, что в прошлом Угнев был мощным центром ремесел и торговли.

Когда-то Угнев славился на всю Галичину особыми сапогами на одну ногу, которые шили местные сапожники. Они были очень теплые и имели красную или желтую окантовку. Люди со всего региона приезжали за сапогами-угневцами.

В начале 20 века в Угневе жило около 5000 человек – преимущественно это были украинцы, поляки и евреи. Однако из-за обмена территориями между СССР и Польшей украинцев депортировали из Угнева, поляки переехали в Польшу и город остался практически пустым.

Как отмечает издание "Мандри", Унев никогда не знал крепостного права. Время расцвета пришлось на 19 век, когда в городе появились меценаты – семья Жуковских.

Что посмотреть в Угневе?

Прогулка Угневом напоминает путешествие в прошлое – здесь есть узкие улочки, историческая застройка и компактный центр. Главная архитектурная достопримечательность города, который расположен всего в 3 километрах от границы с Польшей, – это костел 17 века возведенный в стиле барокко. Сегодня он находится в запущенном состоянии, но даже несмотря на это, его масштаб поражает. Он является настоящим напоминание о том, каким был Угнев в прошлом.

Еще одно уникальное сооружение – церковь Рождества Богородицы и ее колокольня, которые были возведены в конце 18 века. Также в Угневе стоит увидеть остатки синагоги, еврейского кладбища и гимназию 20 века.



Церковь Рождества Богородицы в Угневе

Сегодня Угнев находится в запущенном состоянии. Его архитектура разрушается просто на глазах, а древняя история забывается.

