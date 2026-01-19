Більшість робить ці помилки: професійний льотчик розказав важливі поради туристам

Чи знали ви, що зовнішній вигляд вашої валізи може вплинути на тривалість перевірки під час контролю в аеропорту? Про це розповів досвідчений льотчик, який поділився власними спостереженнями після сотень перельотів. Він також дав ще кілька корисних порад, як пройти аеропорт швидше та без зайвого стресу.

Аеропорт без стресу: які поради повинні знати туристи?

Досвідчений мандрівник та льотчик Лі Томпсон, який побував більш ніж у 100 країнах світу, поділився перевіреними аеропортними порадами, що допомагають уникнути хаосу перед вильотом. За його словами, аеропорти працюють значно краще, якщо "вловити їхній ритм". Тоді навіть напружені моменти можуть стати спокійними, а іноді й приємними.

Приходьте раніше, ніж всі

Лі радить прибувати до аеропорту не за стандартні дві години, а щонайменше за три. Саме дві години до вильоту найчастіше припадають на пікові черги, тоді як ранній приїзд дає час спокійно поїсти, пройтися магазинами та налаштуватися на політ.

Обирайте звичайні валізи / фото Canva

Готуйтеся до контролю заздалегідь

Підготовка до огляду має відбуватися ще в черзі, а не біля сканера. Рідини, ремінь, вміст кишень – все повинно бути готове заздалегідь. Це пришвидшує процес і знижує рівень стресу. Також він радить обирати смуги з новими сканерами та, за можливості, черги з мандрівниками-одинаками – вони рухаються значно швидше, ніж сімейні групи з великою ручною поклажею.

"Нудна валіза" – найкраща

На думку Томпсона, обмотування багажу плівкою, навісні замки та яскраві валізи лише привертають зайву увагу. Найбезпечніший варіант – це проста, непомітна сумка.

Уникайте черг до туалету

Якщо ви бачите чергу до туалету в аеропорту – це сигнал, що ви не в тій частині терміналу. Лі каже: варто пройтися 5 – 7 хвилин у бік дальніх гейтів – там зазвичай і туалети, і зони відпочинку значно вільніші.

Вода, їжа і план Б

Мандрівник завжди бере із собою порожню пляшку для води, щоб наповнити її після контролю безпеки, а також легкі перекуси. Він наголошує, що бортове харчування рідко рятує від голоду. Крім того, варто заздалегідь завантажити фільми чи подкасти: екрани в спинках сидінь можуть не працювати. Водночас Лі радить іноді влаштовувати цифровий детокс: слухати музику або просто дивитися у вікно.

Доброта працює

Під час реєстрації він не соромиться ввічливо попросити місце з порожнім кріслом поруч або пріоритетну бірку для багажу – і часто це спрацьовує. Після прильоту Лі не штовхається біля багажної стрічки, а спокійно чекає осторонь, поки з'явиться його валіза.

Головне правило, за його словами – це залишатися спокійним і ввічливим. Саме це не раз допомагало йому уникати черг і перетворювати напружені моменти на приємний досвід.

Завжди тримайте ремінь безпеки пристебнутим, навіть під час спокійного польоту, адже турбулентність може виникнути раптово. Якщо ремінь не підходить, бортпровідники без проблем нададуть подовжувач. Уважно слухайте інструкції екіпажу – вони необхідні для безпеки всіх пасажирів, пише Finnair.

Які ще поради повинні знати туристи під час польоту?