Які корисні поради щодо польоту з малюком варто знати?

Перший політ з малюком може здаватися складним, проте кілька практичних порад допомагають зробити подорож значно легшою.

1. Вибір туристичної коляски

Для регулярних подорожей варто обирати коляску, яку легко розкласти однією рукою та провести через вузькі черги в аеропорту. Деякі моделі дозволяють брати коляску в салон літака, що полегшує посадку та прибуття.

2. Співпраця з екіпажем літака

Бортпровідники можуть допомогти розмістити коляску та пояснити, як користуватися подовжувачем для дитини. Їхня підтримка робить посадку та висадку більш плавною та безпечною.

3. Відволікання дитини

Для малюка варто взяти іграшки та закуски, особливо ті, які можна прикріпити до столика перед дитиною. Аеропорт і літак – це нове й захоплююче середовище, тому цікаві предмети допомагають утримати увагу.

Пропонуйте дитині пляшку молока або пиття, щоб зменшити дискомфорт у вухах / фото Canva

4. Полегшення для вух

Під час зльоту та посадки рекомендується пропонувати дитині пляшку молока або пиття, щоб зменшити дискомфорт у вухах.

5. Зміна підгузків

У багатьох аеропортах немає окремих дитячих кімнат з туалетами для дорослих, тому варто планувати, де змінювати підгузки. Корисно мати невелику сумку для цінних речей, щоб не залишати їх у колясці.

Діти можуть подорожувати вже з одного тижня на коротких рейсах і з трьох тижнів на далеких, проте перед поїздкою варто проконсультуватися з лікарем, особливо якщо дитина народилася передчасно або має проблеми зі здоров'ям, пише Mayapp.

