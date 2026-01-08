Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Express.

Які поради повинні знати туристи під час подорожі літаком?

Стюардеса поділилася своїми професійними лайфхаками та розповіла, що саме робить під час подорожей – ці поради можуть стати в пригоді кожному пасажиру.

Вона наголосила, що завжди намагається реєструватися на рейс якомога раніше. Авіакомпанії часто продають більше квитків, ніж є фактичних місць у літаку, розраховуючи на те, що частина пасажирів не з'явиться на рейс.

За її словами, зазвичай така система працює без проблем, адже кілька людей справді пропускають свій виліт. Проте інколи всі пасажири приходять вчасно, і тоді в аеропорту можуть оголосити пошук добровольців, яким пропонують ваучери або компенсацію в обмін на відмову від польоту.

Приїжджайте в аеропорт за декілька годин до вильоту / фото Canva

Якщо ж охочих не знаходиться, авіакомпанія змушена зняти з рейсу тих пасажирів, які зареєструвалися останніми. Саме тому, за її словами, пізня реєстрація може призвести до того, що людину перенесуть на інший рейс – пізніше того ж дня або навіть на наступний день, що здатне повністю зіпсувати подорож. Також рання реєстрація часто дає можливість обрати зручніше місце в салоні літака та зменшує ризик виникнення неприємних ситуацій перед вильотом.

Ще основною проблемою є ситуація, коли пасажири помилково беруть чужу ручну поклажу. Люди нерідко плутають сумки, особливо якщо вони схожі між собою, і забирають не свої речі з полиць або з-під сидінь. Під час роботи стюардесі доводилося бачити такі ситуації десятки разів, і це є поширеною проблемою.

Інша порада – це завжди тримати в ручній поклажі речі першої необхідності. Зокрема, вона рекомендує покласти туди змінну нижню білизну, зубну щітку, базові засоби гігієни, а також будь-які предмети, без яких буде важко обійтися протягом кількох днів. Вона підкреслила, що під час подорожей літаком важливо заздалегідь готуватися до можливих затримок, втрати багажу або інших непередбачуваних ситуацій.

Цікаво, що сумки бортпровідників зазвичай мають спеціальні розпізнавальні позначки, які допомагають швидко визначити, кому вони належать. Саме завдяки цим міткам екіпаж без проблем впізнає свій багаж. Тому вона радить пасажирам додати до своєї ручної поклажі помітну деталь: стрічку, яскраву бирку або інший елемент, який зробить сумку впізнаваною та зменшить ризик того, що хтось випадково забере її під час польоту.

Важливо: якщо вам навіть комфортно на своєму місці, корисно кожні кілька годин вставати та проходжуватися проходом літака, а також виконувати легкі розтяжки прямо в сидячому положенні, пише Southern Living.

Обертання щиколоток, знизування плечима або обережне витягування рук над головою допомагають зменшити напруження та відчути більшу свободу рухів. Такі короткі перерви не лише покращують самопочуття м'язів, а й сприяють кращому настрою та допомагають легше переносити тривалий переліт.

Які ще поради повинні знати мандрівники?