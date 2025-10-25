Українка, яка живе на Сицилії, @anya_ro_ розповіла про топ страв, які обов'язково треба скуштувати на цьому сонячному італійському острові. Про це повідомляє 24 Канал.
Що обов'язково треба скуштувати на Сицилії?
- Cannoli – хрустка трубочка з ніжною рікотою всередині. Зверху – фісташки, шоколад або вишня. Цей десерт – справжня солодка легенда Сицилії.
- Arancini – хрусткі золотисті кульки з рису, які обсмажують у фритюрі. Є дві найпопулярніші начинки – м'ясний соус з горошком і сиром або прошуто з моцарелою і соусом бешамель.
- Cassata Siciliana – яскравий бісквітний десерт з рікоти, цукатів та марципану.
- Panini Siciliani – ця величезна булочка з кунжутом всередині начинена м'ясом або котлетою, салатом і сиром, зверху лежить картопля фрі.
- Granita – заморожена вода з фісташками, мигдалем або кавою, яку зазвичай замовляють на сніданок. Вона добре освіжає у спекотну погоду.
- Parmigiana di Melanzane – запечені шари баклажанів з томатним соусом, сиром і зеленню. Ця страва відома в Неаполі, але її коріння сягає саме Сицилії.
- Caponata – овочева закуска з баклажанів, оливок і каперсів. Вона має кисло-солодкий смак, а тому добре смакує з вином.
- Brioche con Gelato – морозиво в м'якій булочці.
- Оливки – на Сицилії вони особливо соковиті й ароматні.
Зверніть увагу! Якщо ви ще той гурман і в подорожах для вас дуже важлива автентична і смачна місцева кухня, то експерти радять відвідати місто Іракліон, що на грецькому острові Крит. Саме воно очолило список міст з найсмачнішою кухнею та не надмірною кількістю туристів.
Коли найкраще їхати на Сицилію?
Як пише Lonely Planet, для пляжного відпочинку на Сицилію найкраще вирушати у червні – серпні. У цей період погода на острові найспекотніша, тож це ідеальний час для купання, але для екскурсій може бути не дуже комфортно.
Якщо ви хочете дослідити острів і багато гуляти вулицями його атмосферних місць, то краще обирати весну або осінь. У цей період стовпчики термометрів рідко опускаються нижче за позначку +20 градусів.
Зима за Сицилії – це час для бюджетних мандрівників. Ціни у цей період дешевші, погода трохи холодніша, але це абсолютно не заважає пішим прогулянкам.