Південна Корея – це справжній рай для гурманів. Якщо ви плануєте подорож до цієї неймовірної країни, звичайного замовлення страв буде замало. Щоб по-справжньому розкрити потенціал корейської кухні та вразити місцевих, варто знати традиційні гастрономічні поєднання.

Що варто скуштувати туристам у Кореї?

Токпоккі та Сунде

Це поєднання є королем корейського стріт-фуду, розповідає BBC. Жувальні рисові брусочки токпоккі у вогняному гостро-солодкому соусі з кочуджану ідеально доповнюються сунде – традиційною кров'яною ковбасою з м'ясом та скляною локшиною. Туристи зазвичай купують їх разом, щоб класти шматочки насиченої ковбаси у густий гострий соус, що створює неймовірний баланс текстур.

Токпоккі / фото Вікіпедії

Чімаек (смажена курка та пиво)

Ця комбінація настільки культова, що отримала власну назву: "чі" (курка) та "маек" (пиво). Це класична корейська закуска під алкоголь. Хрустка, жирна смажена курка вимагає легкого, освіжаючого пива, яке нейтралізує жирність. Обов'язковим безкоштовним додатком до цього сету завжди є кубики гостро-кислого маринованого редису.



Чімаек / фото TripAdvisor

Чон і макколлі

Це унікальна традиція "дощового дня". Корейці вірять, що звук смаження на олії млинців чон нагадує шум крапель дощу, тому в негоду всі паби заповнені людьми. Жирний, ситний млинець вмочують у соєвий соус і запивають макколлі – слабоалкогольним рисовим вином із легким шипінням, яке подають у чайниках і п'ють із глибоких піал.

Макколлі / фото Вікіпедії

Гальбі та Наенгмьон

Ідеальний порятунок від спекотного корейського літа. Мариновані та обсмажені на грилі короткі реберця галбі подають разом із крижаною холодною локшиною наенгмьон. Контраст між гарячим соковитим м'ясом та освіжаючим бульйоном локшини створює неймовірний ефект, який чудово очищує піднебіння після барбекю. Любителі гострого можуть обрати варіант наенгмьон без бульйону.

Гальбі / фото Вікіпедії

Миттєвий рамен і гімбап

Найпопулярніший, дешевий і швидкий обід, який туристи часто бачать у дорамах. Студенти та офісні працівники зазвичай купують цей набір прямо в цілодобових магазинах і їдять за столиками на вулиці або в парках біля річки Хан. Гарячий і гострий бульйон швидковаримого рамену ідеально доповнює свіжий та м'який рол гімбап.

Рамен і гімбап / фото Reddit

Корейське барбекю та суп

Жодне традиційне корейське застілля не вважається повноцінним без гарячої рідкої страви. Навіть, якщо ваш стіл заставлений м'ясом, листям салату та десятками закусок банчан, офіціант обов'язково принесе у кам'яному горщику суп – зазвичай це густий двенджан чіге або гострий кімчі чіге. Його п'ють гарячим у процесі трапези, а наприкінці в залишки супу часто додають рис, щоб отримати максимальне задоволення від вечері.



Корейське барбекю / фото TripAdvisor

Як бюджетно харчуватися у Кореї?

Корейська їжа – неймовірна. Проте регулярні походи по закладах можуть "влетіти в копійку", особливо якщо ви любите вишукані ресторани, сумуєте за європейською кухнею, хочете спробувати абсолютно все або ж витрачаєте купу грошей на шалені нічні вечірки. Якщо ви приїхали сюди як студент чи турист, ваш бюджет, скоріш за все, обмежений. Ось кілька дієвих способів бюджетно харчуватися в Кореї від WordPress, щоб заощадити гроші на особливі дні чи яскраві нічні розваги:

Шукайте бюджетні ресторанчики

Будь-який заклад, що має у назві слово "kimbap (김밥)", наприклад, Kimbap Chingu (김밥친구) або Kimbap Cheonguk (김밥천국) – запропонує вам величезний вибір дешевої та смачної їжі, а не лише самі роли кімбап. Недорогі заклади з локшиною удон, а також місця з обідніми сет-меню (점심се트 / 런치сет) теж чудовий варіант, а іноді можна натрапити на місця, де готують лише одну страву за лічені тисячі вон, як-от знамените тонкацу всього за 3000 вон у закладі Cochon Tonkatsu (꼬숑 돈까스) в районі Сінчхон.

Зазирайте на фуд-корти

Фуд-корти зазвичай розташовані на найвищих або підвальних поверхах більшості супермаркетів та торгових аутлетів, хоча в універмагах вони теж є, але там ціни можуть бути вищими. Звертайте увагу на зони самообслуговування в стилі їдалень, адже там пропонують великий асортимент недорогих і справді смачних страв корейської, японської та китайської кухонь.

Обідайте в університетських їдальнях

Якщо ви студент або просто живете неподалік від якогось університету – студентські їдальні стануть для вас чудовим та дуже дешевим варіантом. Можливо, це й не найвишуканіша їжа, проте більшість таких їдалень пропонують повноцінний, добре збалансований комплексний обід усього за кілька тисяч вон.

Купуйте ланч-бокси

Doshirak – це найсильніша і найситніша їжа, яку можна знайти в коробці з рисом, м'ясом та гарнірами, але в звичайних цілодобових магазинах вони часто бувають не надто смачними. Набагато кращим варіантом є спеціалізовані ресторанчики ланч-боксів, як-от Tomato (토마토도시) або Hansot Doshirak (한솥도시락), де обіди коштують навіть дешевше за магазинні варіанти, а на смак вони значно свіжіші.

Якщо ці смачні поєднання надихнули вас на поїздку, тоді варто бути готовими і до незвичних фактів про Корею. Наприклад, у країні Google Maps майже не прокладає маршрути. Щоб без проблем дістатися з точки А в точку Б, туристам радять завантажити корейські аналоги Naver Map або KakaoMap. У багатьох ресторанах не надто раді гостям, які приходять наодинці.

Самотнього відвідувача можуть попросити замовити порцію на двох або навіть відмовити в обслуговуванні. А вирушаючи на шопінг, обов'язково беріть із собою паспорт. У багатьох магазинах туристам одразу оформлюють tax free, тому податок вираховують прямо під час покупки, і товари обходяться дешевше.