Українська туристка з Харкова Владіміра @vladmi_ra розповіла у Threads, що потрібно скуштувати в італійській столиці. Деякі місцеві делікатеси можна знайти лише у Римі.

За її словами, їжа допомагає не лише побачити Рим, але й відчути місто на смак. Серед унікальних страв – ніжні марітоццо, незвичні суплі з рису та сиру та ароматна пінца, яка нагадує плоску піцу.

Які страви варто спробувати у Римі?

"Two sizes" – відома кав’ярня тірамісу. Є безліч смаків, а крім традиційного смаку вже з’явилося навіть дубайське тірамісу.

Марітоццо – римська булочка, яка за смаком схожа на нашу паску зі збитими вершками. Її можна спробувати у кав’ярні Regoli.

Суплі – це така собі котлетка з рису та сиром всередині, приготовлена у фритюрі. Туристка описала смак "як суп розсольник" та оцінила римську страву у 4 з 10 балів.

Римська пінца – особливий вид італійської фокаччі овальної форми з хрусткою скоринкою та м’якою серединою. Ця пінца була винайдена саме у Римі. Дівчина порадила заклад біля Пантеону, проте таку пінцу можна знайти в різних місцях.

Морозиво біля фонтану Треві. Туристка відзначила, що у Римі морозиво всюди дуже смачне, і, здається, що у місцевих справжній культ морозива, бо черги всюди, навіть не в центрі.

Паста Pastaeat – страва вважається місцевим фастудом, який готують одразу при гостях. Є різні смаки, а ціна пасти складає 8 євро.

Що варто побачити у Римі?

Для тих, хто планує поїздку до Риму Trip my Dream склали список місць, які обов’язково варто відвідати.

У першу п’ятірку входить амфітеатр Стародавнього Риму, Римський форум, Ватикан, Пантенон та відомий фонтан Де Треві.

Мандрівникам також варто тут побачити пьяццу Венецію, Капітолій, Собор Святого Петра, Сикстинську капелу та форум Цезаря.

