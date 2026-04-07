Украинская туристка из Харькова Владимира Владимирова @vladmi_ra рассказала в Threads, что нужно попробовать в итальянской столице. Некоторые местные деликатесы можно найти только в Риме.
По ее словам, еда помогает не только увидеть Рим, но и почувствовать город на вкус. Среди уникальных блюд – нежные маритоццо, необычные суплы из риса и сыра и ароматная пинца, которая напоминает плоскую пиццу.
Какие блюда стоит попробовать в Риме?
"Two sizes" – известная кофейня тирамису известная кофейня тирамису. Есть множество вкусов, а кроме традиционного вкуса уже появилось даже дубайское тирамису.
Маритоццо – римская булочка, которая по вкусу похожа на нашу пасху со взбитыми сливками. Ее можно попробовать в кафе Regoli.
Супли – это такая котлетка из риса и сыром внутри, приготовленная во фритюре. Туристка описала вкус "как суп рассольник" и оценила римское блюдо в 4 из 10 баллов.
А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.
Римская пинца – особый вид итальянской фокаччи овальной формы с хрустящей корочкой и мягкой серединой. Эта пинца была изобретена именно в Риме. Девушка посоветовала заведение возле Пантеона, однако такую пинцу можно найти в разных местах.
Мороженое возле фонтана Треви. Туристка отметила, что в Риме мороженое везде очень вкусное, и, кажется, что у местных настоящий культ мороженого, потому что очереди везде, даже не в центре.
Паста Pastaeat – блюдо считается местным фастудом, который готовят сразу при гостях. Есть разные вкусы, а цена пасты составляет 8 евро.
Что стоит увидеть в Риме?
Для тех, кто планирует поездку в Рим Trip my Dream составили список мест, которые обязательно стоит посетить.
В первую пятерку входит амфитеатр Древнего Рима, Римский форум, Ватикан, Пантенон и известный фонтан Де Треви.
Путешественникам также стоит здесь увидеть пьяццу Венецию, Капитолий, Собор Святого Петра, Сикстинскую капеллу и форум Цезаря.
Что стоит прочитать об Италии?
Флоренция была признана гастрономической столицей мира благодаря более 200 тысячам гастрономических активностей, включая 231 кулинарный курс, большинство из которых имеют высокий рейтинг.
Модена, известный итальянский город, является родиной Ferrari, бальзамического уксуса и оперного певца Лучано Паваротти.