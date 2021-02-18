Що робити, коли затримують рейс: поради від юриста

Часто бувають неприємні ситуації, коли затримують рейс і туристи довго чекають в аеропорту. У таких ситуаціях люди розгублюються і не знають, що робити.

Нещодавно українці декілька днів не могли вилетіти із Занзібару. Журналісти поспілкувалися з юристом і керуючим партнером Advice Group Антоном Подільчаком. Він розповів, як діяти у критичній ситуації, чи варто поширювати інформацію в соціальних мережах та як отримати компенсацію.

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Що робити туристу у форс-мажорних ситуаціях?

Головна порада для туристів – зважати на усі обставини. Під час повернення українців із Занзібару виник форс-мажор – зламаний літак. Це було важко наперед передбачити.

Ситуація із відкладеним рейсом поширена, якщо йдеться про нерегулярні чартерні перельоти у поки що унікальні для українців напрями.

Чи можна убезпечити себе від витрат при затримці літака?

Це питання потрібно ставити до туроператора – "Чи покриють вони витрати, навіть якщо вони пов'язані із форс-мажорними обставинами?", "Чи передбачена компенсація та у яких випадках?".



Потрібно уважно читати договір \ Photo by Artur Tumasjan on Unsplash

На ті випадки, які не покриває договір, варто придбати страховий поліс. Компанії пропонують різні варіанти, які зокрема покривають і неприємні ситуації з перельотом. Тоді саме страхова компанія зобов'язана відшкодувати витрачені гроші.

Що робити, якщо рейс затримали чи перенесли?

У ситуації із затримкою рейсу варто вимагати виконання усіх умов договору. Туроператор завжди відповідальний за їх виконання.

Якщо з будь-яких причин це неможливо – самому подбати про житло на цей час та харчування. Розраховувати спочатку потрібно лише на себе.

Але потім треба зберігати всі чеки, а коли будете вдома – вимагати у туроператора повернення грошей у порядку регресу (право особи, яка витратила кошти звернутися до боржника).

Якщо ж ситуацію не вдається врегулювати мирно – подавати позов до суду.

Якщо ж відшкодування не врегульовані у договорі – є мінімальні стандарти перельотів, які гарантує держава. Проте, деякі з них діють лише на регулярних рейсах.

Наприклад, якщо турист втрачає свій багаж, йому можуть компенсувати від 150 до 300 євро (4 500 – 9 000 гривень) за кожну одиницю багаж, а у разі затримки рейсу більше ніж на 5 годин – авіакомпанія зобов'язана запропонувати інший варіант.

Що робити, коли турист летів самостійно, а не з пакетним туром?

Якщо людина подорожує самостійно, а не через туристичну фірму, то необхідно купувати страховий поліс та розраховувати лише на власні сили.

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Умови перельоту чартера варто переглянути ще до вильоту – незалежно від того летить турист самостійно чи користується послугами оператора. Варто якнайбільше дізнатися про гарантії перевізника, якщо він не зможе виконати зобов'язання (наприклад, організувати вчасний і безпечний переліт).

Як відшкодувати всі витрати?

При потребі, можна посилатися на цивільне законодавство та вимагати відшкодувати гроші. Якщо перевізник чи туроператор не виконали своїх зобов'язань

Для того, щоб простіше доводити правоту, треба мати фіксацію усіх витрат. Також вони мають бути адекватні. Тобто, туроператор може легше відшкодувати витрачене на тризіроковий готель, ніж на елітні номери. Все ж якщо на острові є лише готелі люкс класу – тоді варто купити номер там.



Фіксуйте всі свої витрати \ Photo by CHUTTERSNAP on Unsplash

Час повернення грошей залежить від компанії та її бажання зберегти репутацію. Відповідальні реагують на прохання після першого звернення клієнта, інші – чекають позову до суду.

Якщо клієнт звертається до суду, то має бути готовим, що судові процеси триватимуть від 6 місяців до 3 років.

Чи варто комунікувати з іншими пасажирами та поширювати інформацію у соцмережі?

Так, разом легше отримати інформацію та розв'язувати проблеми. А якщо доведеться вирішувати справу через суд – інші пасажири можуть стати свідками у судовому процесі.

Розголос може допомогти швидше вирішити ситуацію. Проте, при поширенні інформації про ситуацію у соціальних мережах, треба бути об'єктивними та точно описувати проблеми, які з'являються.

Чи можуть пасажирів просити залишити багаж в іншій країні?

Якщо вас просять залишити багаж, а у договорі передбачена його певна кількість – це невиконання умов договору. Туристи мають право вимагати взяти частину багажу із собою.

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Однак у цій ситуації варто йти на переговори з компанією. Якщо мандрівники мають вибір летіти без багажу чи не летіти зовсім – варто погодитися на другий варіант. При цьому точно розуміти, коли та за яких умов ваші речі повернуться в Україну.

Які зобов'язання влади і туроператора перед туристами?

Зобов'язання туроператора та влади регулюють одночасно Цивільний кодекс України та Закон "Про туризм".

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Туроператор відповідальний за всі умови договору. За винятком, якщо:

у порушенні винен сам турист,

порушення сталися через вину третьої особи чи умови, про які важко було знати заздалегідь,

порушення сталися через форс-мажорні ситуації.

У випадку із туристами, які поверталися із Занзібару, можна апелювати до другого та третього пункту. JoinUP, як туроператор мав би відшкодувати завдані майнові збитки та моральну шкоду. Але скоріш за все, доведеться звернутися до суду,

– сказав Антон Подільчак.

Щодо влади, то Україна має тільки одне посольство в Кенії (і одне почесне консульство). У Танзанії, до складу якої входить острів Занзібар, немає навіть консульства. А договірна база і з Кенією, і з Танзанією і нашою державою практично відсутня.