Багато людей у цей момент переживають певний катарсис. І це тільки одна локація, а Йорданія загалом пропонує набагато більше. Завдяки матеріалам visitjordan.com розповідаємо про це докладніше.

Петра – лише початок: що варто знати про Йорданію на Близькому Сході?

Йорданія є невеликою країною площею ледь менш як 90 тисяч квадратних кілометрів – на мапі України її можна було б розмістити 6 разів, і ще залишилося б багато місця. А проте на її території понад 100 тисяч археологічних і релігійних пам'яток. Це римські храми, набатейські міста, замки хрестоносців, біблійні гори тощо.

Йорданія здається однорідною, але насправді там три різні світи. На заході – рифтова долина з річкою Йордан, Мертвим морем і родючими сільськогосподарськими рівнинами. У центрі – нагір'я з помірним кліматом, зеленими пагорбами й більшістю міст країни, враховуючи столицю Амман. А на сході – Сирійсько-Аравійська пустеля, яка забрала десь 80% всієї території країни.

На крайньому півдні сховалася Акаба – єдиний вихід Йорданії до моря, невелика ділянка берега Червоного моря з одними з найкращих коралових рифів Близького Сходу. А між нагір'ям і пустелею простягається Ваді-Рам – захищена зона у понад 720 "квадратів", де пісковикові скелі сягають 1700 метрів. Лоуренс Аравійський називав цей пейзаж "величним, як образ Бога".

Безперечно, головна зірка Йорданії та одне з Нових семи чудес світу – це Петра, як справедливо зазначає trafalgar.com. Набатеї почали будувати її близько 300 року до нашої ери й перетворили на столицю торгової імперії, через яку проходили каравани з аравійськими прянощами, єгипетськими тканинами й китайським шовком. Секрет міста у його розташуванні – воно захищене з усіх боків скелями й доступне тільки через вузькі ущелини.

Центральний вхід до Петри – ущелина Сік завдовжки у 1,2 кілометра. Передовсім відкривається Аль-Хазне (Скарбниця) – фасад у 43 метри заввишки, вирізьблений просто у рожевому пісковику. Далі починається справжнє місто – тисячі гробниць, храми, вулиці, театр на 8500 місць, що добре зберігся, а ще далі – Монастир Аль-Дейр, куди ведуть 800 кам'яних сходинок і де відкривається вид на безкрайній кам'яний лабіринт.

Мертве море часто асоціюють з Ізраїлем, але фактично воно розташоване в Йорданській рифтовій долині. Причім на 430 метрів нижче рівня океану, тобто саме тут – найнижча точка суші на Землі. А пустеля Ваді-Рам з червоно-помаранчевим марсіанським пейзажем і скельними написами, яким понад 4000 років, знаменита ще й із фільмів – тут знімали "Марсіанина", "Зоряні війни" і "Лоуренса Аравійського".

Мало хто знає і про Єрихонський шлях та Дорогу царів – одну з найстаріших торгових доріг світу, яка пролягає через усю Йорданію з півночі на південь. Їхати нею повільно і зупинятись у кожному містечку – окремий вид туристичної насолоди. А ще в Йорданії є місто Мадаба, де підлога однієї з церков – це давньовізантійська мозаїчна карта Святої Землі VI століття, яка досі збереглась і вражає деталізацією.

Насамкінець згадаємо про гору Небо, де Мойсей начебто востаннє поглянув на Землю обітовану, і звідки в ясну погоду справді видно Єрусалим. Їхати сюди найкомфортніше з березня по травень і з вересня по листопад – влітку на рівнині температура доходить до 38.

Важливо! Йорданію давно називають однією з найбезпечніших країн Близького Сходу, як зазначає tourism-review.com. А проте через бойові дії у 2026 році ситуація напружена, тож поки варто відкласти туди візит.

