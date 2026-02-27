Якщо ви боїтеся планувати поїздку заздалегідь, щоб не прогадати з погодою і цвітінням, то цей текст для вас. 24 Канал розповість, що робити і куди піти в Ужгороді, якщо ви не дочекалися або пропустили пік цвітіння сакур.

Що подивитися в Ужгороді?

Ужгородський замок. Ця велична фортеця, яку будували і перебудовували упродовж 10 – 17 століть, височіє над всім містом. Навесні вона виглядає особливо атмосферно: кам'яні мури контрастують із свіжою зеленню. Усередині розташований Закарпатський краєзнавчий музей із колекціями зброї, ікон, стародруків. Обов'язково підніміться на бастіони: звідси відкривається краєвид на черепичні дахи і ріку Уж.

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали цікаві факти про Ужгородський замок. Наприклад, на бастіоні замку є мініскульптура з монет, яка називається "Легенди закарпатських замків". Вона зображає персонажів місцевих легенд просто на монетах. Більшість туристів не помічають цю скульптуру через її невеликі розміри.



Ужгородський замок всередині / Фото "Україна Інкогніта"

Музей народної архітектури та побуту Закарпаття. Одразу біля замку розташований скансен, тобто музей просто неба. Дерев'яні хати, церкви, млини з різних куточків Закарпаття навесні "оживають": квітнуть сади, з'являються перші майстер-класи та ярмарки. Як пише видання Ужгородського національного університету, це не просто музей, а справжнє село. До того, ж це найкраще місце, щоб зрозуміти багатонаціональну історію регіону.



Хати в ужгородському скансеті / Фото Андрія Вовчака

Хрестовоздвиженський кафедральний собор. Це найзнаковіший храм Ужгорода, який збудували ще у 17 столітті. Як пише Karpaty, собор об'єднує у собі риси двох стилів – необароко і класицизм. Найперше, що впадає в око, – це висота храму, адже вона становить 60 метрів. Усередині – вишуканий інтер'єр і спокійна атмосфера, що контрастує з туристичною метушнею зовні.

Липова алея на набережній Незалежності. Одна з найдовших липових алей Європи простягається вздовж річки Уж. Поки сакури лише починають квітнути, тут уже зеленіє листя, а вечорами збираються містяни з кавою. Це ідеальне місце для повільної прогулянки й фото без натовпу.



Липова алея в Ужгороді / Фото DMM

Мініскульптури Ужгорода. Місто славиться десятками бронзових мініфігурок, розкиданих по центру. Відшукувати їх – окремий квест. Серед найвідоміших – Миколайчик, Ференц Ліст, Свободка. Весною така "гра" особливо приємна: тепло, але ще без літньої спеки.

Одна з мініскульптур Ужгорода / Фото "Карпатіум"

Винні тури. Ужгород – це ворота до закарпатського виноробства. Навесні тут стартують нові дегустаційні тури в локальних виноробів. Варто спробувати білі сухі вина з місцевих сортів і легкі рожеві – ідеальні для теплої пори.

А коли зацвіте сакура?

Зазвичай сакури в Ужгороді цвітуть після 10 квітня, а пік припадає на 18 – 25 квітня. Однак все залежить від погоди, адже якщо у березні буде холодно, то квіти можуть розпуститися вже у травні. Попри це, подорож в Ужгород варто планувати вже. Річ у тому, що всі готелі дуже швидко розпродають вільні номери, до того ж ціни різко зростають через великий попит.