Мало хто знає, що друга за висотою ратуша в Україні після львівської ховається на Покутті

Більшість туристів, що їдуть на Прикарпаття, оминають Снятин. А дарма, адже саме тут стоїть ратуша з другою за висотою вежею в Україні після Львова.
A будували її майже пів століття. З посиланням на UkrainaIncognita розповідаємо про все це докладніше.
Снятин – давнє місто на південному сході Івано-Франківської області, на межі Прикарпаття з Буковиною в історичному регіоні Покуття. Перша письмова згадка про нього датована 1158 роком в Іпатіївському літописі, а назва походить від імені боярина Коснятина Сірославича, власника цих земель при дворі галицького князя. Магдебурзьке право Снятину дали у 1448 році.
Місто розташоване між Коломиєю та Чернівцями, тож добиратися найзручніше саме звідти автобусом чи автомобілем. Снятинська ратуша стоїть на центральній вулиці Шевченка на місці колишньої площі Ринок, і її видно ще з-за меж міста, адже вежа там здіймається аж на 50 метрів. Тобто ратуша у Снятині є другою за висотою в Україні після Львівської.
Будівництво її розпочали у 1861 році за проєктом архітектора Йосифа Шрейбера з Чернівців та під керівництвом міського будівничого Антона Берки, як зазначає портал zabytki.in.ua. Споруду зводили у стилі класицизму. Стіни вежі постали у 1868 році, однак завершили все лише у 1909 році – тобто будівництво тривало майже пів століття, 48 років.
Вежа квадратна в плані й складається з трьох частин, що динамічно звужуються догори. Кути декоровані рустами, а над першим рівнем – скульптурна композиція з орлами з розпростертими крилами, що охороняють герб міста. На шпилі вежі розмістили флюгер із датою відкриття ратуші – "1909".
Цікавий факт: у бронзовій кулі під шпилем ратуші Снятина зберігають документи з історії міста, закладені туди у 1958 році під час святкування 800-річчя міста.
Що ще подивитись у Снятині? Усі головні пам'ятки міста компактно зосереджені в центрі: це костел Успіння Пречистої Діви Марії 1843 року, Вірменський костел кінця XVIII століття з будівлею колишньої Польської жіночої школи 1895 року поруч, і синагога початку XX століття.
Також варто звернути увагу на дерев'яну церкву Вознесіння 1838 року з унікальним розписом у стилі українського бароко, відреставрованим у 2011 році. І на Закопанські вілли та австрійську забудову кінця XIX – початку XX століття вздовж вулиці Коснятина.
Які головні туристичні міста регіону буквально необхідно відвідати?
Чернівці. Більшість туристів там обмежуються університетом і центральною площею, але у місті є багато інших цікавих локацій. До прикладу, секретний оглядовий майданчик на даху приватного будинку на вулиці Кобилянської, з якого відкривається вид на ратушу і всю стару частину міста.
Івано-Франківськ. Його закладали як місто-фортецю, оточену кам'яними стінами з усіх боків, і єдине, що від них вціліло – один бастіон у центрі міста. Сьогодні там можна оглянути рештки мурів, і відвідати виставки та літературні вечори просто всередині колишнього оборонного укріплення.
Часті питання
Яка історична значущість Снятина і його ратуші?
Снятин – давнє місто на південному сході Івано-Франківської області, перша письмова згадка датована 1158 роком. Його ратуша є другою за висотою в Україні (50 метрів) після львівської, а будували її 48 років у другій половині ХІХ століття.
Які архітектурні особливості має Снятинська ратуша?
Снятинська ратуша збудована у стилі класицизму, має квадратну у плані вежу з трьома частинами, що звужуються догори. Кути декоровані рустами, а над першим рівнем розташована скульптурна композиція з орлами. На шпилі вежі є флюгер із датою відкриття ратуші – "1909".
Які інші історичні пам'ятки можна відвідати у Снятині?
У Снятині можна відвідати костел Успіння Пречистої Діви Марії 1843 року, Вірменський костел кінця XVIII століття, синагогу початку XX століття, дерев'яну церкву Вознесіння 1838 року, а також Закопанські вілли та австрійську забудову вздовж вулиці Коснятина.