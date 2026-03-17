Ці дві річки перетинаються під прямим кутом, але не змішуються: як це можливо
- У польському місті Вонгровець дві річки, Велна і Нельба, перетинаються під прямим кутом, але їхні води майже не змішуються.
- Перетин цих річок є результатом інженерної роботи, а особлива течія сформувалася через певні фізико-хімічні нюанси.
Може здатися, що тут якесь порушення законів фізики. Адже у польському місті Вонгровець дві річки перетинаються під прямим кутом, після чого кожна тече далі у своєму напрямку.
Води при цьому майже не змішуються – явище єдине у Польщі й одне з небагатьох у всій Європі. З посиланням на wiadomosci.wp.pl розповідаємо про це докладніше.
Дивіться також Аж ніяк не Дніпро: яка річка є найглибшою в Україні та які три родзинки на ній розкинулися
Польські річки Велна і Нельба перетинаються під кутом 90 градусів, але не змішують води: чому так?
Перше, що важливо зрозуміти – це не природне явище. Перетин річок Велна (Wełna) і Нельба (Nielba) у польському Вонгровці – результат інженерної роботи людини.
Перший канал на цьому місці прорили ще ченці-цистерціанці у середньовіччя, як зазначає wagrowiec.eu – для відводу води з навколишніх луків і для живлення млинового ставу. Але вирішальне перетворення відбулось у 1883 – 1884 роках.
Тоді місцева водна компанія провела масштабні меліоративні роботи й перенесла головне річище Нельби до старого цистерціанського каналу, який перетинав річку Велна. Мета була суто практична – захистити місто від повеней і підтримувати рівень води для роботи млина.
Що вийшло у результаті – ніхто особливо не планував, але фізика тут цілком реальна, хоча й неочевидна. Річ у тім, що обидві річки мають різні фізико-хімічні властивості – різну температуру, різний рівень кисню, різний pH, вміст фосфору та нітратних сполук. Завдяки цьому всьому вода однієї річки буквально протікає під водою іншої.
Річки не змішуються, приблизно як дві різні рідини різної щільності в одній склянці. Цікаво, що й вирів у місці перетину немає – обидві течії рухаються практично прямолінійно, без відхилень і збурювань.
Ну, і яка ж історія без несподіваного фіналу: за кілька кілометрів вниз за течією, на іншому кінці Вонгровця, Нельба таки впадає у Велну – і річки нарешті об'єднуються. У місті, до слова, є пішохідна набережна та спеціальний оглядовий майданчик із мостиком, що дозволяє стояти майже над точкою перетину і спостерігати, як два потоки ковзають один повз одного.
Які інші водні дива світу варто побачити кожному?
Ніагарський водоспад. Він стоїть на кордоні США і Канади й має висоту 53 метри. Найдивовижніший факт – 90% риб, які зносить течією через водоспад, залишаються живими, бо піна в підніжжі слугує природною подушкою. А під водоспадом сховані гідроелектростанції, тож Ніагара одночасно є і туристичним дивом, і серйозним джерелом енергії.
Водний ліс на Хайнані. На цьому китайському острові є унікальна природна зона – тропічні джунглі з підвісними мостами, численними водоспадами та екзотичними рослинами. Це одне з небагатьох місць у Китаї, де можна одночасно відчути атмосферу справжніх джунглів і традиційної культури острова.
Чому води річок Велна і Нельба у Польщі не змішуються?
Води річок Велна і Нельба не змішуються через різні фізико-хімічні властивості – різну температуру, рівень кисню, pH, а також вміст фосфору та нітратних сполук. Це дозволяє воді однієї річки протікати під водою іншої без змішування.
Яким чином відбулося перетинання річок Велна і Нельба?
Перетинання річок Велна і Нельба у польському Вонгровці стало результатом інженерної роботи людини. Місцева водна компанія у 1883 – 1884 роках перенесла головне річище Нельби, щоб захистити місто від повеней.
Що відбувається з річками Велна і Нельба після перетину?
У місті є пішохідна набережна та оглядовий майданчик, де можна спостерігати, як два потоки ковзають один повз одного. А от після перетину, за кілька кілометрів, річка Нельба таки впадає у Велну, і річки нарешті об'єднуються.