Чим цікавий для туриста Жашків, який прославився завдяки "Файній Юкрайні"
Назву Жашків знає кожен, хто бодай раз дивився "Файну Юкрайну" – колись популярне скетч-шоу, де події розгортаються саме у цьому черкаському місті. Автор шоу Сергій Притула розповідав, що його обрали майже випадково.
А проте Жашків значно цікавіший, ніж просто як телевізійна локація. З посиланням на uain.press розповідаємо про це докладніше.
Чим здивує мандрівника Жашків на Черкащині?
Жашків розташований у Черкаській області та має давню й непросту історію. Перша офіційна письмова згадка датована 1636 роком, коли було засноване городище на місці впадання річки Козина Рудка у Раву Жашківську.
За однією з версій, назва міста походить від імені волинського козака Жашка, який оселився тут із молодою дружиною. І коли люди стали питати: "Чий хутір?" – то чули відповідь: "Жашків". Хай там як, а раніше на цьому місці стояло ще давніше місто – Торчеськ, та його неодноразово руйнували впродовж історії.
Сьогодні Жашків має статус одного з унікальних аграрних центрів України. Тут розташований великий ринок худоби – кажуть, один із найбільших у Європі такого штибу, і ця деталь сама по собі може здивувати туриста.
Проте головним місцем тяжіння тут є Жашківський кінно-спортивний комплекс, як вказано на IGotoWorld. Він один із найбільших в Україні, і там можна не лише покататись на конях, але й побачити показові виступи та змагання. На його території є ресторани, бар, боулінг, сауна та два озера. І, звісно, готельний комплекс, щоб мешкати безпосередньо біля кінного заводу.
Для любителів природи неподалік від Жашкова, у селі Буки, розташований Буцький каньйон на річці Гірський Тікич. Це унікальна геологічна пам'ятка – каньйон із гранітними скелями, де збереглися руїни давнього водяного млина і де влітку можна поплавати між природними скельними берегами.
Екскурсійні тури з Києва до Жашкова традиційно поєднують обидві локації – кінний завод і каньйон – в одноденний маршрут. А поряд із цим у Жашкові можна подивитися дендропарк, історико-краєзнавчий музей на вулиці Соборній, та парк Перемоги.
Під центральною частиною міста з давніх часів збереглися також малодосліджені підземні ходи, але про них місцеві краєзнавці досі не кажуть нічого певного. Поблизу міста ще й знаходили залишки поселення черняхівської культури III – IV століть.
Які ще відомі з "телевізора" туристичні магніти України варто відвідати?
Рідне місто актора Тараса Цимбалюка, головного героя шоу "Холостяк" 2025 року – Корсунь-Шевченківський на Черкащині. Воно є центром державного історико-культурного заповідника площею понад 100 гектарів, і меморіальних музеїв Івана Нечуя-Левицького та Кирила Стеценка.
Мікрорайон Санта-Барбара у Львові має таку назву завдяки фасаду ТЦ "Зубра", який у 1990-х нагадував заставку культового серіалу. Назва прилипла настільки, що сьогодні її офіційно використовують у міській навігації. Це унікальний приклад, як телебачення вплинуло на топоніміку українського міста.
