Однако Жашков значительно интереснее, чем просто как телевизионная локация. Со ссылкой на uain.press рассказываем об этом подробнее.

Чем удивит путешественника Жашков на Черкащине?

Жашков расположен в Черкасской области и имеет давнюю и непростую историю. Первое официальное письменное упоминание датировано 1636 годом, когда было основано городище на месте впадения реки Козина Рудка в Раву Жашковскую.

По одной из версий, название города происходит от имени волынского казака Жашка, который поселился здесь с молодой женой. И когда люди стали спрашивать: "Чей хутор?" – то слышали ответ: "Жашков". Как бы там ни было, а раньше на этом месте стоял еще более древний город – Торческ, но его неоднократно разрушали на протяжении истории.

Сегодня Жашков имеет статус одного из уникальных аграрных центров Украины. Здесь расположен большой рынок скота – говорят, один из крупнейших в Европе такого рода, и эта деталь сама по себе может удивить туриста.

Однако главным местом притяжения здесь является Жашковский конно-спортивный комплекс, как указано на IGotoWorld. Он один из крупнейших в Украине, и там можно не только покататься на лошадях, но и увидеть показательные выступления и соревнования. На его территории есть рестораны, бар, боулинг, сауна и два озера. И, конечно, гостиничный комплекс, чтобы жить непосредственно возле конного завода.

Для любителей природы неподалеку от Жашкова, в селе Буки, расположен Букский каньон на реке Горный Тикич. Это уникальный геологический памятник – каньон с гранитными скалами, где сохранились руины древней водяной мельницы и где летом можно поплавать между естественными скальными берегами.

Экскурсионные туры из Киева в Жашков традиционно сочетают обе локации – конный завод и каньон – в однодневный маршрут. А рядом с этим в Жашкове можно посмотреть дендропарк, историко-краеведческий музей на улице Соборной, и парк Победы.

Под центральной частью города с давних времен сохранились также малоисследованные подземные ходы, но о них местные краеведы до сих пор не говорят ничего определенного. Вблизи города еще и находили остатки поселения черняховской культуры III – IV веков.

