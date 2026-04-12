А проте Жашків значно цікавіший, ніж просто як телевізійна локація. З посиланням на uain.press розповідаємо про це докладніше.

Дивіться також Мало хто знає, що на Черкащині є своя Батьківщина-мати: кому вона присвячена

Чим здивує мандрівника Жашків на Черкащині?

Жашків розташований у Черкаській області та має давню й непросту історію. Перша офіційна письмова згадка датована 1636 роком, коли було засноване городище на місці впадання річки Козина Рудка у Раву Жашківську.

За однією з версій, назва міста походить від імені волинського козака Жашка, який оселився тут із молодою дружиною. І коли люди стали питати: "Чий хутір?" – то чули відповідь: "Жашків". Хай там як, а раніше на цьому місці стояло ще давніше місто – Торчеськ, та його неодноразово руйнували впродовж історії.

Сьогодні Жашків має статус одного з унікальних аграрних центрів України. Тут розташований великий ринок худоби – кажуть, один із найбільших у Європі такого штибу, і ця деталь сама по собі може здивувати туриста.

Жашків – несподіваний, але цікавий тревел-напрямок: дивіться відео з дрона від Жашків-інфо

Проте головним місцем тяжіння тут є Жашківський кінно-спортивний комплекс, як вказано на IGotoWorld. Він один із найбільших в Україні, і там можна не лише покататись на конях, але й побачити показові виступи та змагання. На його території є ресторани, бар, боулінг, сауна та два озера. І, звісно, готельний комплекс, щоб мешкати безпосередньо біля кінного заводу.

Для любителів природи неподалік від Жашкова, у селі Буки, розташований Буцький каньйон на річці Гірський Тікич. Це унікальна геологічна пам'ятка – каньйон із гранітними скелями, де збереглися руїни давнього водяного млина і де влітку можна поплавати між природними скельними берегами.

Екскурсійні тури з Києва до Жашкова традиційно поєднують обидві локації – кінний завод і каньйон – в одноденний маршрут. А поряд із цим у Жашкові можна подивитися дендропарк, історико-краєзнавчий музей на вулиці Соборній, та парк Перемоги.

Цікавинки про Жашківський кінно-спортивний комплекс: дивіться відео vikazar-Ukraine

Під центральною частиною міста з давніх часів збереглися також малодосліджені підземні ходи, але про них місцеві краєзнавці досі не кажуть нічого певного. Поблизу міста ще й знаходили залишки поселення черняхівської культури III – IV століть.

Які ще відомі з "телевізора" туристичні магніти України варто відвідати?