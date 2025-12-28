Саме це місто над Россю стало стартом шляху актора, який у 2025 році став головним героєм шоу "Холостяк". А чим воно цікаве для туристів, розповість 24 Канал із посиланням на UkrainaIncognita.
Дивіться також Найкращі локації Черкащини: 10 місць, які обов'язково слід додати у свій туристичний маршрут
Рідне місто героя "Холостяка": чим вражає туристів Корсунь-Шевченківський?
Головна локація, яку варто побачити у регіоні міста Корсунь-Шевченківський – це державний історико-культурний заповідник площею у понад 100 гектарів. Він об'єднує саме, власне, місто та навколишні села Стеблів, Квітки й Виграїв, як пише ТСН.
У центрі заповідника – палацово-парковий ансамбль Понятовських-Лопухіних XVIII – XIX століть. Тут можна побачити класицистичний палац над скелястим берегом Росі з трьома флігелями. Усередині ж – музей історії Корсунь-Шевченківської битви з експозицією про одну з ключових танкових операцій Другої світової війни.
Навколо палацу простягається ландшафтний парк, закладений ще у 1780-х роках. У парку є гарні ставки, острови, романтичні містки та красиві скелясті береги, між якими Рось прорізає гранітний каньйон. Тут ростуть близько 300 видів дерев і кущів.
До слова, особливо відомою є гора Янталка, повністю засаджена бузком – тож навесні вона перетворюється на фіолетове море. Загалом парк створює ідеальні кадри для прогулянок, зйомок і сторіз – саме такі пейзажі часто показують у тревел-відео про Черкащину.
Цікаві факти про Корсунь-Шевченківський: дивіться відео motainavus
І це ще далеко не все. У заповіднику працюють меморіальні музеї Івана Нечуя-Левицького у Стеблові, автора "Кайдашевої сім’ї" (за якою зняли, до слова, серіал "Спіймати Кайдаша", де також одну з головних ролей виконував Тарас Цимбалюк) та композитора Кирила Стеценка у Виграєві.
Обидва села розташовані за кілька кілометрів від Корсуня, тож їх легко скомбінувати в один маршрут вихідного дня. Це шанс не тільки побачити батьківщину відомого актора, а й відчути середовище, в якому формувалися класики української літератури та музики.
Які ще цікаві туристичні місця Черкащини варто відвідати?
Умань, зокрема парк "Софіївка". Це національний дендропарк площею під 180 гектарів, закладений у 1796 році графом Потоцьким для дружини Софії.
Національний історико-культурний заповідник "Чигирин". Це колишня столиця Гетьманщини, серед іншого й з резиденцією Богдана Хмельницького у Суботові та фортецею на Замковій горі.