Сіль зробила це невелике містечко за сотню кілометрів від Львова одним із найзаможніших на Галичині у середньовіччі. Але тут є чимало й інших цікавинок – завдяки zaxid.net розповімо про це докладніше.

Дрогобич на Львівщині: де Іван Франко спав у трунах і що тут збереглося з тих часів?

Сьогодні Дрогобич – це непопсовий туристичний напрямок із власним об'єктом ЮНЕСКО, готичним костелом XIV століття і старовинними віллами, які мало хто очікує знайти у місті такого розміру. А ще з ним пов'язана вкрай неординарна історія з життя українського генія Івана Франка.

Франко приїхав до Дрогобича у 1864 році восьмирічним хлопчиком, аби вчитись у Василіанській школі, а згодом у гімназії. Жив він у далекої родички, яка тримала столярну майстерню і виготовляла труни. Так от, через брак місця юному Івану доводилось спати просто у майстерні – серед готових трун, а часом і всередині них, як пише rbc.ua.

Цей моторошний досвід письменник пізніше згадував із гіркою іронією, з іншого боку саме у Дрогобичі він почав збирати бібліотеку, яка з кількасот книжок з часом виросла до десятка тисяч томів. І саме тут Іван Франко написав перші серйозні твори, та й згодом зберіг зв'язок із регіоном – аж до знаменитого вірша "Похвала Дрогобича".

Чим Дрогобич тішить гостей у наші дні? Серце міста – площа Ринок з Ратушею XV століття. Тут є 40-метрова вежа з годинником, звідки відкривається панорама всього міста. Підйом на оглядовий майданчик працює щодня, за вхід беруть символічні кілька гривень.

Та справжня перлина міста – дерев'яна (за бойківською технікою) церква Святого Юра XV століття, що є у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як частина групи "Дерев'яні церкви Карпатського регіону". Усередині стіни вкриті оригінальними фресками XVII – XVIII століть, які збереглись у навдивовижу гарному стані.

Дрогобич – місто солі, красивої архітектури та інших цікавинок: дивіться відео

Поруч – костел Святого Бартоломея, готична споруда, перша письмова згадка про яку датована 1392 роком. Це одна з найвизначніших готичних пам'яток України, і стоїть вона у невеликому провінційному місті, яке більшість туристів дарма проїжджають.

Вулиця Шевченка, колишня Панська – окремий маршрут для поціновувачів архітектури. Тут збереглися вілли магнатів кінця XIX століття з ліпниною на фасадах, чавунними воротами й брамами. В одній з них нині тюрма, в інших – школи, лікарні.

З Дрогобича до Львова можна доїхати десь за 90 хвилин автівкою. А перед прогулянкою чи після слід обов'язково скуштувати фірмову місцеву каву – з дрогобицькою сіллю, яка вже стала брендом міста.

