Сіль зробила це невелике містечко за сотню кілометрів від Львова одним із найзаможніших на Галичині у середньовіччі. Але тут є чимало й інших цікавинок – завдяки zaxid.net розповімо про це докладніше.
Сьогодні Дрогобич – це непопсовий туристичний напрямок із власним об'єктом ЮНЕСКО, готичним костелом XIV століття і старовинними віллами, які мало хто очікує знайти у місті такого розміру. А ще з ним пов'язана вкрай неординарна історія з життя українського генія Івана Франка.
Франко приїхав до Дрогобича у 1864 році восьмирічним хлопчиком, аби вчитись у Василіанській школі, а згодом у гімназії. Жив він у далекої родички, яка тримала столярну майстерню і виготовляла труни. Так от, через брак місця юному Івану доводилось спати просто у майстерні – серед готових трун, а часом і всередині них, як пише rbc.ua.
Цей моторошний досвід письменник пізніше згадував із гіркою іронією, з іншого боку саме у Дрогобичі він почав збирати бібліотеку, яка з кількасот книжок з часом виросла до десятка тисяч томів. І саме тут Іван Франко написав перші серйозні твори, та й згодом зберіг зв'язок із регіоном – аж до знаменитого вірша "Похвала Дрогобича".
Чим Дрогобич тішить гостей у наші дні? Серце міста – площа Ринок з Ратушею XV століття. Тут є 40-метрова вежа з годинником, звідки відкривається панорама всього міста. Підйом на оглядовий майданчик працює щодня, за вхід беруть символічні кілька гривень.
Та справжня перлина міста – дерев'яна (за бойківською технікою) церква Святого Юра XV століття, що є у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО як частина групи "Дерев'яні церкви Карпатського регіону". Усередині стіни вкриті оригінальними фресками XVII – XVIII століть, які збереглись у навдивовижу гарному стані.
Поруч – костел Святого Бартоломея, готична споруда, перша письмова згадка про яку датована 1392 роком. Це одна з найвизначніших готичних пам'яток України, і стоїть вона у невеликому провінційному місті, яке більшість туристів дарма проїжджають.
Вулиця Шевченка, колишня Панська – окремий маршрут для поціновувачів архітектури. Тут збереглися вілли магнатів кінця XIX століття з ліпниною на фасадах, чавунними воротами й брамами. В одній з них нині тюрма, в інших – школи, лікарні.
З Дрогобича до Львова можна доїхати десь за 90 хвилин автівкою. А перед прогулянкою чи після слід обов'язково скуштувати фірмову місцеву каву – з дрогобицькою сіллю, яка вже стала брендом міста.
Які ще туристичні міста Львівської області варто відвідати?
Трускавець відомий передусім як бальнеологічний курорт із мінеральною водою "Нафтуся". Мало хто їде туди заради архітектури, але й вона є – це старовинні вілли кінця XIX та початку XX століть, зведені у часи австрійського курортного буму серед карпатських сосен.
Стрий, Золочів і Жовква – три красиві міста регіону, до яких можна доїхати електричкою зі Львова. Стрий цікавий австрійськими будівлями й церквою Архістратига Михаїла, Золочів – замком і японським садом, а Жовква – взагалі ренесансне місто-фортеця з добре збереженим замком.