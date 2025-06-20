Так, мова про Трускавець – відомий бальнеологічний курорт України, що розташований у передгір'ї Східних Карпат. Це місто насправді відоме багатьма визначними пам'ятками, але особливий історичний шарм тут зберігається завдяки старовинним віллам, розповідає 24 Канал.

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Дерев'яні вілли – архітектурні перлини Трускавця

Старовинні вілли датуються 19 – 20 століттями й збудовані переважно в закопанському стилі. Загалом до сьогоднішнього дня в Трускавці збереглося до двох десятків таких архітектурних творінь.

Довідка. Закопанський стиль – архітектурний стиль, започаткований у 90-х роках XIX століття. Його головними особливостями стилю є фундаменти з колотого каменю, високий ґонтовий дах, велика кількість дерев'яних декоративних елементів.

Прогулянку історичним Трускавцем радять розпочинати від Центру туристичної інформації на вулиці Бориславській, 1. І ось які вілли обов'язково варто побачити:

Вілла Клюберг



Вілла Клюберг / Фото "Вікіпедія"

Побудована у 1907 році з елементами швейцарського стилю. Названа на честь свого власника Майєра Клуберга. З моменту будівництва вона функціонувала як пансіонат. З 2018 року тут працює ресторан "Клуберг".

Вілла Гопляна



Вілла Гопляна / Фото "Вікіпедія"

Вілла в центральній частині міста, що датується 1920-ми роками. Її вважають однією з найкращих у Трускавці.

Вілла була резиденцією Раймунда Яроша – голови акціонерного товариства курорту "Трускавецькі джерела". Там він приймав високопоставлених гостей з Європи, Туреччини та США.

У 1992 році у віллі облаштували Художній музей творчості Михайла Біласа, що працює і донині.

Вілла Постій



Вілла Постій / Фото "Вікіпедія"

Одна з найстаріших вілл – збудована ще в 1843 році. Колись там було відділення пошта, потім санаторій "Берізка", а тепер – готель "Вілла Вікторія".

Вілла Саріуш



Вілла Саріуш / Фото "Вікіпедія"

Зведена у 1901 році у стилі модерн з мотивами мавританської архітектури, на замовлення польської родини Розвадовських. Сьогодні це приміщення музею "Історія Трускавця".

Серед інших історичних вілл у Трускавці: Ягуся, Софія, Під Божою Матірю, Гражина і Світязянка, Сонячна, Вавель, Погонь, Мірка, Олімпія, Зося, Під Косиніром та Анастасія.