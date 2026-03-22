Соль сделала этот небольшой городок в сотне километров от Львова одним из самых богатых на Галичине в средневековье. Но здесь есть немало и других достопримечательностей – благодаря zaxid.net расскажем об этом подробнее.

Дрогобыч на Львовщине: где Иван Франко спал в гробах и что здесь сохранилось с тех времен?

Сегодня Дрогобыч – это непопсовое туристическое направление с собственным объектом ЮНЕСКО, готическим костелом XIV века и старинными виллами, которые мало кто ожидает найти в городе такого размера. А еще с ним связана крайне неординарная история из жизни украинского гения Ивана Франко.

Франко приехал в Дрогобыч в 1864 году восьмилетним мальчиком, чтобы учиться в Василианской школе, а затем в гимназии. Жил он у дальней родственницы, которая держала столярную мастерскую и изготавливала гробы. Так вот, из-за нехватки места юному Ивану приходилось спать прямо в мастерской – среди готовых гробов, а порой и внутри них, как пишет rbc.ua.

Собственно, об этом Иван Франко рассказывал в своем автобиографическом произведении "У столярні". В части "Малярство цьоці Кошицької" мы видим такие строки:

"Бували й такі часи, що мені доводилося спати в свіжих домовинах, коли в столярні їх роблено більше, а задля браку місця їх не було де класти, як тільки на моїм тапчані: тоді домовину клали на тапчан, а мені стелили в ній, і я спав преспокійно, антиципуючи вічний сон її властивого хазяїна. Та моя мати, довідавшися про се, запротестувала проти того, і мені перестали стелити в домовинах; "цьоця", здається, звинялася навіть, що вона нічого не знає про се і що Ясько кілька разів стелив мені в домовинах на жарт."

Этот жуткий опыт писатель позже вспоминал с горькой иронией, с другой стороны именно в Дрогобыче он начал собирать библиотеку, которая из нескольких сотен книг со временем выросла до десятка тысяч томов. И именно здесь Иван Франко написал первые серьезные произведения, да и впоследствии сохранил связь с регионом – вплоть до знаменитого стихотворения "Похвала Дрогобыча".

Чем Дрогобыч радует гостей в наши дни? Сердце города – площадь Рынок с Ратушей XV века. Здесь есть 40-метровая башня с часами, откуда открывается панорама всего города. Подъем на смотровую площадку работает ежедневно, за вход берут символические несколько гривен.

И настоящая жемчужина города – деревянная (по бойковской технике) церковь Святого Юра XV века, находящаяся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО как часть группы "Деревянные церкви Карпатского региона". Внутри стены покрыты оригинальными фресками XVII – XVIII веков, которые сохранились в удивительно хорошем состоянии.

Дрогобыч – город соли, красивой архитектуры и других интересностей

Рядом – костел Святого Бартоломея, готическое сооружение, первое письменное упоминание о котором датировано 1392 годом. Это один из самых выдающихся готических памятников Украины, и стоит он в небольшом провинциальном городе, который большинство туристов зря проезжают.

Улица Шевченко, бывшая Панская – отдельный маршрут для ценителей архитектуры. Здесь сохранились виллы магнатов конца XIX века с лепниной на фасадах, чугунными брамами и воротами. В одних из них ныне тюрьма, в других – школы, больницы.

Из Дрогобыча во Львов можно доехать где-то за 90 минут на машине. А перед прогулкой или после следует обязательно попробовать фирменный местный кофе – с дрогобычской солью, которая уже стала брендом города.

