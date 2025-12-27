Остерігайтеся цих 6 схем у Парижі, щоб залишитися зі своїм гаманцем
- Українка, яка живе в Парижі, попереджає про 6 шахрайських схем у місті.
- Кишенькові злодії активно діють на станціях метро і в людних місцях, а тому туристам варто бути обачними.
Париж – це безпечне місто для подорожей. Однак туристам варто бути обачними, адже їх тут чекають не лише художники і пекарі, а й злодюжки.
Українка @ruslanareydon1, яка живе в Парижі вже 6 років, розповіла про те, кого у цьому місті варто оминати, щоб залишитися зі своїм гаманцем. Про це повідомляє 24 Канал.
Кого туристам треба остерігатися у Парижі?
- "Браслет дружби" на Монмартрі
Ця схема добре відома для львів'ян, які обурюються через настирливих підлітків з жовто-блакитними стрічками у центрі міста. У Парижі вам також люб'язно намагатимуться прив'язати браслет, а потім агресивно вимагатимуть за нього гроші. Ця схема поширена біля базиліки Сакре-Кер на Монмартрі.
Мешканка Парижу радить тримати руки при собі і впевнено казати: "Non, merci!".
- "Петиції" біля визначних пам'яток
Біля Лувру, Ейфелевої вежі чи Нотр-Даму шахраї підходять до туристів з купою паперів і розповідають про петицію для благодійності чи глухих дітей. Насправді у такий спосіб вони просто відвертають увагу, доки злодій краде цінні речі з ваших кишень і сумочок. Крім того, у такий спосіб вони вивідують персональні дані – адресу електронної пошти, номер телефону, – для майбутнього інтернет-шахрайства.
- "Підписи за мир" і питання для туристів біля вокзалів
Тут схема схожа – поки один шахрай відвертає увагу необачного туриста, інший – обкрадає його.
- Знайдене кільце
Злодюжки кидають під ноги туристів каблучку і нібито випадково її знаходять. Далі вони починають розмову і вимагають грошей за "цінну знахідку".
- Ігри без перемоги біля Ейфелевої вежі
Ще одна поширена злодійська схема – це гра, у якій нібито можна виграти гроші. Зловмисники використовують три пластикові стаканчики і кульку, а підставні гравці голосно кричать нібито вони виграли і у такий спосіб привертають увагу туристів. Насправді у цій грі неможливо виграти.
- Кишенькові злодії
Ці злодюжки працюють на станціях метро і в тисняві викрадають гаманці і мобільні телефони перехожих. Здебільшого це жінки і підлітки.
Париж абсолютно безпечний. Якщо знати ці прості правила, то місто залишить тільки приємні спогади,
– зазначила українка.
А якщо вам цікаво, куди піти у Парижі і не влетіти в копієчку, то раніше досвідчені туристи дали поради, як зекономити у столиці Франції. Вони розповіли у які дні найкраще відвідувати музеї, як пересуватися містом і в якому районі обирати готель. Детальніше – за посиланням.
Що треба знати про кишенькове злодійство у Парижі?
Як пише видання Off beat France, рівень насильницької злочинності у Парижі відносно низький, однак кількість дрібних злочинів і кишенькових крадіжок зростає. Уже навіть уряд застерігає парижан і гостей міста, аби ті були уважні у людних місцях. На вокзалах і в аеропортах транслюють попередження про кишенькових крадіїв.
Більшість крадіжок трапляються тоді, коли злодії помічають щось дуже цінне у ваших руках. Саме тому варто не залишати мобільний телефон на столику і не діставати з сумки щось таке, що може їх зацікавити.
Часті питання
Які шахрайські схеми поширені в Парижі?
Українка, яка живе в Парижі, попереджає про такі шахрайські схеми, як "браслет дружби" на Монмартрі, "петиції" біля визначних пам'яток, "підписи за мир" біля вокзалів, знайдене кільце, ігри без перемоги біля Ейфелевої вежі тощо.
Де у Парижі особливо слід остерігатися кишенькових злодіїв?
Кишенькові злодії особливо активні на станціях метро, вокзалах та в аеропортах Парижа. Вони викрадають гаманці та мобільні телефони, особливо в тисняві.
Чи є Париж безпечним містом для туристів, якщо врахувати всі ці небезпеки?
Париж вважається безпечним містом, якщо дотримуватися простих правил безпеки та бути уважним до можливих шахрайських схем. Українка зазначає, що знання цих правил допоможе зберегти приємні спогади про місто.