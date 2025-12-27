Остерегайтесь этих 6 схем в Париже, чтобы остаться со своим кошельком

Париж – это безопасный город для путешествий. Однако туристам стоит быть осмотрительными, ведь их здесь ждут не только художники и пекари, но и воришки.

Украинка @ruslanareydon1, которая живет в Париже уже 6 лет, рассказала о том, кого в этом городе стоит обходить, чтобы остаться со своим кошельком. Об этом сообщает 24 Канал.

Кого туристам надо остерегаться в Париже?

"Браслет дружбы" на Монмартре

Эта схема хорошо известна для львовян, которые возмущаются из-за назойливых подростков с желто-голубыми лентами в центре города. В Париже вам также любезно будут пытаться привязать браслет, а потом агрессивно требовать за него деньги. Эта схема распространена возле базилики Сакре-Кер на Монмартре.

Жительница Парижа советует держать руки при себе и уверенно говорить: "Non, merci!".

"Петиции" возле достопримечательностей

Возле Лувра, Эйфелевой башни или Нотр-Дама мошенники подходят к туристам с кучей бумаг и рассказывают о петиции для благотворительности или глухих детей. На самом деле таким образом они просто отвлекают внимание, пока вор ворует ценные вещи из ваших карманов и сумочек. Кроме того, таким образом они выведывают персональные данные – адрес электронной почты, номер телефона, – для будущего интернет-мошенничества.

"Подписи за мир" и вопросы для туристов возле вокзалов

Здесь схема похожа – пока один мошенник отвлекает внимание опрометчивого туриста, другой – обворовывает его.

Найденное кольцо

Воришки бросают под ноги туристов кольцо и якобы случайно его находят. Далее они начинают разговор и требуют денег за "ценную находку".

Игры без победы возле Эйфелевой башни

Еще одна распространенная воровская схема – это игра, в которой якобы можно выиграть деньги. Злоумышленники используют три пластиковых стаканчика и шарик, а подставные игроки громко кричат якобы они выиграли и таким образом привлекают внимание туристов. На самом деле в этой игре невозможно выиграть.

Карманные воры

Эти воришки работают на станциях метро и в давке похищают кошельки и мобильные телефоны прохожих. В основном это женщины и подростки.

Париж абсолютно безопасен. Если знать эти простые правила, то город оставит только приятные воспоминания,

– отметила украинка.

А если вам интересно, куда пойти в Париже и не влететь в копеечку, то ранее опытные туристы дали советы, как сэкономить в столице Франции. Они рассказали в какие дни лучше всего посещать музеи, как передвигаться по городу и в каком районе выбирать отель. Подробнее – по ссылке.

Что надо знать о карманном воровстве в Париже?

Как пишет издание Off beat France, уровень насильственной преступности в Париже относительно низкий, однако количество мелких преступлений и карманных краж растет. Уже даже правительство предостерегает парижан и гостей города, чтобы те были внимательны в людных местах. На вокзалах и в аэропортах транслируют предупреждения о карманных воров.

Большинство краж случаются тогда, когда воры замечают что-то очень ценное в ваших руках. Именно поэтому стоит не оставлять мобильный телефон на столике и не доставать из сумки что-то такое, что может их заинтересовать.