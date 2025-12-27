Остерегайтесь этих 6 схем в Париже, чтобы остаться со своим кошельком
- Украинка, которая живет в Париже, предупреждает о 6 мошеннических схемах в городе.
- Карманники активно действуют на станциях метро и в людных местах, а потому туристам стоит быть осмотрительными.
Париж – это безопасный город для путешествий. Однако туристам стоит быть осмотрительными, ведь их здесь ждут не только художники и пекари, но и воришки.
Украинка @ruslanareydon1, которая живет в Париже уже 6 лет, рассказала о том, кого в этом городе стоит обходить, чтобы остаться со своим кошельком. Об этом сообщает 24 Канал.
Кого туристам надо остерегаться в Париже?
- "Браслет дружбы" на Монмартре
Эта схема хорошо известна для львовян, которые возмущаются из-за назойливых подростков с желто-голубыми лентами в центре города. В Париже вам также любезно будут пытаться привязать браслет, а потом агрессивно требовать за него деньги. Эта схема распространена возле базилики Сакре-Кер на Монмартре.
Жительница Парижа советует держать руки при себе и уверенно говорить: "Non, merci!".
- "Петиции" возле достопримечательностей
Возле Лувра, Эйфелевой башни или Нотр-Дама мошенники подходят к туристам с кучей бумаг и рассказывают о петиции для благотворительности или глухих детей. На самом деле таким образом они просто отвлекают внимание, пока вор ворует ценные вещи из ваших карманов и сумочек. Кроме того, таким образом они выведывают персональные данные – адрес электронной почты, номер телефона, – для будущего интернет-мошенничества.
- "Подписи за мир" и вопросы для туристов возле вокзалов
Здесь схема похожа – пока один мошенник отвлекает внимание опрометчивого туриста, другой – обворовывает его.
- Найденное кольцо
Воришки бросают под ноги туристов кольцо и якобы случайно его находят. Далее они начинают разговор и требуют денег за "ценную находку".
- Игры без победы возле Эйфелевой башни
Еще одна распространенная воровская схема – это игра, в которой якобы можно выиграть деньги. Злоумышленники используют три пластиковых стаканчика и шарик, а подставные игроки громко кричат якобы они выиграли и таким образом привлекают внимание туристов. На самом деле в этой игре невозможно выиграть.
- Карманные воры
Эти воришки работают на станциях метро и в давке похищают кошельки и мобильные телефоны прохожих. В основном это женщины и подростки.
Париж абсолютно безопасен. Если знать эти простые правила, то город оставит только приятные воспоминания,
– отметила украинка.
А если вам интересно, куда пойти в Париже и не влететь в копеечку, то ранее опытные туристы дали советы, как сэкономить в столице Франции. Они рассказали в какие дни лучше всего посещать музеи, как передвигаться по городу и в каком районе выбирать отель. Подробнее – по ссылке.
Что надо знать о карманном воровстве в Париже?
Как пишет издание Off beat France, уровень насильственной преступности в Париже относительно низкий, однако количество мелких преступлений и карманных краж растет. Уже даже правительство предостерегает парижан и гостей города, чтобы те были внимательны в людных местах. На вокзалах и в аэропортах транслируют предупреждения о карманных воров.
Большинство краж случаются тогда, когда воры замечают что-то очень ценное в ваших руках. Именно поэтому стоит не оставлять мобильный телефон на столике и не доставать из сумки что-то такое, что может их заинтересовать.
Частые вопросы
Какие мошеннические схемы распространены в Париже?
Украинка, которая живет в Париже, предупреждает о таких мошеннических схемах, как "браслет дружбы" на Монмартре, "петиции" возле достопримечательностей, "подписи за мир" возле вокзалов, найденное кольцо, игры без победы возле Эйфелевой башни и тому подобное.
Где в Париже особенно следует остерегаться карманников?
Карманники особенно активны на станциях метро, вокзалах и в аэропортах Парижа. Они похищают кошельки и мобильные телефоны, особенно в давке.
Является ли Париж безопасным городом для туристов, если учесть все эти опасности?
Париж считается безопасным городом, если придерживаться простых правил безопасности и быть внимательным к возможным мошенническим схемам. Украинка отмечает, что знание этих правил поможет сохранить приятные воспоминания о городе.
