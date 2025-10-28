Сеул – це місто контрастів, де старовинні храми сусідять із сучасними хмарочосами, а туристи часто називають його "містом, яке ніколи не спить" через жваве нічне життя та цілодобові активності. Цікаво, що багато його визначних місць можна відвідати абсолютно безкоштовно. Щоб дізнатись більше деталей, читайте корисну статтю від 24 Каналу з посиланням на тревел-блогерку Helloangelia.

Які локації Сеула можна відвідати безкоштовно?

1. Dongdaemun Design Plaza

Футуристичний архітектурний комплекс, спроектований Захою Хадід, який вражає своїми вигнутими формами та металевими фасадами. Тут часто проводяться виставки, модні події та світлові інсталяції, а територія навколо будівлі теж чудово підходить для прогулянок і фото.

2. Starfield Library (всередині COEX Mall)

Величезна відкрита бібліотека з високими книжковими стелажами та сучасним інтер'єром. Це не тільки місце для читання, а й популярна локація для фотографій завдяки своїй яскравій та ефектній архітектурі.

Starfield Library / фото English.seoul.go.kr

3. Seoul City Wall Trail

Мальовничий маршрут вздовж старовинної міської стіни Сеула, що збереглася ще з часів династії Чосон. Під час прогулянки можна насолоджуватися зеленими зонами, панорамними видами на місто та історичними фортифікаційними спорудами.

4. Bukchon Hanok Village

Традиційне корейське село з автентичними хатами ханок, вузькими вуличками та атмосферою старого Сеула. Тут можна прогулятися серед гарних будинків, дізнатися більше про корейську культуру та зробити чудові фото серед традиційної архітектури.

Bukchon Hanok Village / фото SimplyAngella

5. Namsan Park

Великий зелений парк на пагорбі в центрі Сеула. З нього відкриваються чудові види на місто, а пішохідні маршрути ведуть до знаменитої телевізійної вежі N Seoul Tower, де можна спостерігати за містом із висоти.

Namsan Park / фото Expedia

Як спланувати хороший план подорожі по місту?

Як пише Medium, варто знати декілька основних правил, щоб добре дізнатись нове місто та якісно побачити нові локації:

1. Обов'язкові пам'ятки

Складіть список місць, які обов'язково хочете відвідати, щоб економити час і нічого не пропустити. Дізнайтеся години роботи, ціни та чи потрібна бронь заздалегідь. Інформацію можна шукати через Google, свіжі блоги або поради друзів і місцевих жителів. Путівники теж можуть допомогти, особливо для історичних об'єктів.

2. Місця для їжі та напоїв

Щоб знайти хорошу їжу без туристичних пасток, користуйтеся TikTok, шукаючи «найкращі кав'ярні», «дешева їжа» або «топ бари» у місті. Google Maps теж допомагає, особливо через фільтри за ціною, рейтингом та типом кухні. Звертайте увагу на кількість і свіжість відгуків – це дозволяє обрати справді якісні заклади.

3. Організація маршруту

Зберігайте всі локації в одному додатку або нотатках. Групуйте пам'ятки та ресторани за районами та додавайте короткий опис, години роботи й фото. Плануйте день так: ранкові атракції, обід, післяобідні огляди з кава-брейком та вечеря. Не забувайте про перерви, щоб не перевтомитися.

4. Навігація містом

Завантажте Google Maps офлайн або CityMapper для легшої орієнтації. Дізнайтеся про місцеві транспортні картки – вони зазвичай дешевші й зручніші за поїздки окремо. Перед поїздкою перевірте, як найкраще дістатися з аеропорту до центру, і оберіть між метро, автобусом або поїздом.

