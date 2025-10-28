Якщо ви коли-небудь хотіли побачити справжній «дитячий садок» маленьких страусят – вам точно варто відвідати це місце. А щоб дізнатись більше деталей, залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Канала з посиланням на "ЯсноГородка".

Де можна побачити маленьких страусят?

На мальовничих 18 гектарах під Києвом розташувався сімейний екопарк із найбільшою в Україні страусина фермою. Тут страуси, від найменших пташенят до дорослих особин, живуть у комфортних умовах, забезпечені правильним харчуванням та просторими вольєрами. Частина території відведена для зеленої зони, де можна милуватися природою та спостерігати за поведінкою птахів.

На території екопарку передбачено різні зони та послуги для відвідувачів. Тут є зоопарк, дитячий парк розваг, басейновий комплекс, а також еко-котеджі й глемпи для тих, хто бажає залишитися на ніч. Для гостей організовують різноманітні екскурсії: стандартні щогодинні тури для індивідуальних відвідувачів, спеціальні шкільні програми, групові відвідування від 20 осіб та індивідуальні VIP-екскурсії.

Кожен з форматів дозволяє дізнатися цікаві факти про страусів, їхню поведінку та історію ферми, а також отримати максимум живих вражень від спілкування з птахами.

Маленькі страусята: дивитись відео

Відвідувачі можуть фотографувати та знімати відео, годувати страусів спеціально придбаним кормом, насолоджуватися свіжим повітрям і просто радіти перебуванню на фермі. Головне дотримуватися правил безпеки та ввічливо спілкуватися з тваринами та персоналом.

Адреса розташування: Київська область, Макарівському районі, село Ясногородка, вулиця Підлісна, 32.

Також дістатися можна громадським транспортом: маршруткою номер 376 від метро "Нивки" до зупинки "Ясногородка Церква", а далі приблизно 1,4 кілометри пішки за вказівниками.

Як правильно поводитись з тваринами в екопарку?

Як пише WildWelefare, перед візитом до екопарку, зоопарку та подібних місць, варто пам'ятати про основні правила поведінки з тваринами:

1. Звертайте увагу на характер розваг

Тварин не повинні змушувати виконувати трюки або неприродну поведінку. Уникайте шоу, де тварини виступають чи взаємодіють із людьми у стресових умовах. Якщо бачите щось, що шкодить добробуту тварин – не підтримуйте це.

2. Освітня роль

Хороший зоопарк не лише розважає, а й навчає. Зверніть увагу на інформаційні таблички, опис середовища проживання тварин і природоохоронні ініціативи закладу.

3. Годуйте тільки за правилами

Не кидайте їжу у вольєри й не годуйте тварин без дозволу персоналу. Якщо годування дозволене, переконайтеся, що воно контрольоване і відповідає природному раціону тварин.

4. Поважайте тварин

Не галасуйте, не стукайте по склу, не намагайтеся привернути увагу тварин. Пам'ятайте, що ви гість у їхньому домі – ставтеся з повагою та турботою.

