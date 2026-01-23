Це море омиває 22 країни – ідеальний вибір для вашої відпустки у 2026
- Середземне море омиває береги 22 суверенних держав, включаючи Іспанію, Францію, Італію, Грецію та Туреччину.
- Палестина (Сектор Газа) врахована як частина середземноморської прибережної території, хоча не є повністю визнаною суверенною державою.
Уявіть, що Середземне море омиває узбережжя аж 22 країн. Також, колись воно було майже повністю висушене, коли відокремилося від Атлантичного океану, а згодом знову наповнилося водою внаслідок грандіозної природної повені мільйони років тому.
Яке море омиває найбільше країн?
Середземне море омиває береги багатьох країн – усього 22 суверенні держави мають вихід до цього моря. Ось перелік країн (за годинниковою стрілкою від Гібралтарської протоки): Іспанія, Франція, Монако, Італія, Словенія, Хорватія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Албанія, Греція, Туреччина, Кіпр, Сирія, Ліван, Ізраїль, Палестина (Сектор Газа), Єгипет, Лівія, Туніс, Алжир, Марокко, Мальта.
У списку Палестина (Сектор Газа) врахована як середземноморська прибережна територія, хоча вона не є повністю визнаною суверенною державою; деякі джерела подають лише 21 країну без неї.
Мікродержави, такі як Сан-Марино, Ватикан і Андорра, а також країни без виходу до моря, не включені. Серед острівних держав у Середземному морі: Кіпр і Мальта, а Монако є суверенною мікродержавою на узбережжі.
Геологічні дослідження свідчать, що близько 5,9 мільйонів років тому Середземне море відокремилося від Атлантики і частково або повністю висохло приблизно на 600 000 років під час Мессінської кризи солоності, перш ніж його знову наповнила вода в результаті Занклінської повені близько 5,3 мільйонів років тому, зазначається у Вікіпедії.
Де класно відпочити біля моря у 2026?
Ми вже давали повний гід на рік теплими напрямками біля моря. Наприклад, у січні варто обрати Дубай, ОАЕ: температура в січні коливається від 15 до 24 градусів, що робить цей місяць чудовим для відвідування міста перед літньою спекою. Основні пам'ятки: Бурдж-Халіфа, величезні торгові центри та красиві пляжі.
Далі Мексика: зимові місяці ідеальний час для поїздки з середньою температурою близько 29 градусів, сухою та сонячною погодою. Канкун, Пуерто-Вальярта та Кабо-Сан-Лукас пропонують чудові пляжі, яскраве нічне життя та готелі "все включено".
Ну і, звичайно, Карибські острови: січень найкращий час для Барбадосу, Ямайки та Домініканської Республіки, коли погода сонячна, тепла, а піщані пляжі й пригоди чекають на відвідувачів.
