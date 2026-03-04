В Україні є чимало місць, де вже давно ніхто не живе і які майже забуті, проте вони зберігають важливу історію та культурну спадщину. Одним із таких є село на Чернігівщині.

Де на Чернігівщині є покинуте село з чотирма пам'ятками природи?

У Новгород-Сіверському районі Чернігівщини розташоване село Кривуша, яке вже понад вісім років лишається без мешканців. За даними місцевих джерел, ще 25 років тому в селі проживало лише дві людини.

Але попри відсутність населення, Кривуша відома своєю природною спадщиною. Поруч із селом, як пише Вікіпедія, розташовані чотири пам'ятки природи:

однойменний ботанічний заказник, два гідрологічні заказники "Гало" та "Рутське", які пізніше об'єднали в заказник "Кривуша";

а також заповідне урочище "Базарна роща". Ці території зберігають унікальні природні комплекси й залишаються важливими для екології регіону;

Назва села Кривуша, ймовірно, пов'язана зі звивистим рельєфом або руслом давньої річки, що характерно для Полісся, розповідає Чернігівський міський портал новин. Заповідний статус території ускладнив розвиток інфраструктури та сприяв відтоку молоді, але водночас дозволив зберегти природу майже в первісному вигляді.

Зараз же Кривуша є частиною важливого екологічного коридору: тут відновилися популяції лосів, оленів і козуль, а місцевість цікава для науковців і ботаніків. Урочище "Базарна роща", колись ймовірно місце ярмарків чи зібрань лісників, а нині – це глухий ліс, де панує тиша.

