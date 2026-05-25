Бюджетна перлина Європи: це місто стало найдешевшим у 2026 році

Сараєво офіційно визнали найдешевшим європейським напрямком для короткої відпустки. Тут вихідні обійдуться у кілька разів дешевше, ніж в інших популярних містах.

Нове дослідження компанії Post Office Money проаналізувало витрати мандрівників у 50 популярних містах. Фахівці порівняли ціни на проживання, харчування, транспорт та культурну програму, щоб знайти найбільш вигідні варіанти для вікенду.

Саме боснійська столиця впевнено очолила цей рейтинг, продемонструвавши хорошу доступність для туристів.

Чому Сараєво очолило рейтинг?

Місто очолило рейтинг, оскільки тут доволі дешеві ціни в порівнянні з іншими містами у Європі. До прикладу, дві ночі у тризірковому готелі протягом вихідних, вечеря з трьох страв із пляшкою вина, напої (кава, пиво, кока-кола), трансфер з аеропорту, дводенний проїзний, оглядова екскурсія та квитки до головних музеїв і галерей обійшлися у 335 доларів (приблизно 14 тисяч гривень).

Скільки коштує їжа та житло в боснійській столиці?

Місцевий туристичний гід Нермін Нуміч зазначає, що життя в Сараєво є дешевим, пише Mirror. Скуштувати найвідоміші місцеві страви, такі як чевапі (ковбаски з м'ясного фаршу на грилі) або боснійський лонац (тушковане м'ясо з овочами повільного приготування), можна всього за 300 гривень. Більш вишукана вечеря з напоєм обійдеться приблизно вже у 900 гривень.

У розпал сезону просту кімнату на двох можна знайти менш ніж за 3 тисячі гривень за ніч. Водночас дорожчі готелі та апартаменти на Airbnb коштують майже 9 тисяч гривень.

За словами гіда, Сараєво поєднує в собі безліч культур і релігій. Протягом століть тут мирно співіснують церкви, мечеті та синагоги, через що місто часто називають "Європейським Єрусалимом". Тут можна побачити як спадщину Османської та Австро-Угорської імперій, так і радянську забудову.

Місто виглядає дуже екзотично, але водночас здається знайомим. Це справжнє перехрестя культур. Погляньте на схід – і ви опинитеся в Туреччині. Погляньте на захід – і відчуєте себе в Угорщині,

– зазначив гід.

Що варто побачити під час подорожі?

Для знайомства з містом знадобиться щонайменше два дні. Однією з найцікавіших локацій є занедбана бобслейна траса, побудована до Зимових Олімпійських ігор 1984 року.

Сараєво також відоме своїми мостами, яких тут налічується тринадчять. Найвідомішим є Латинський міст, де було вбито ерцгерцога Франца Фердинанда, що стало поштовхом до початку Першої світової війни.

Іншою візитівкою країни є знаменитий міст у місті Мостар, який прикрашає обкладинки майже всіх путівників по Боснії та Герцеговині.

На відміну від другого за величиною міста країни, Мостара, Сараєво рідко буває переповненим туристами. Єдиним винятком є серпень, коли до міста повертаються представники діаспори, а проведення Столичного кінофестивалю створює тут особливу святкову атмосферу.

Які ще міста увійшли до рейтингів найдешевших та найдорожчих?

Усі п'ять найдешевших міст у рейтингу розташовані у Східній Європі. Повний список найдешевших міст виглядає так:

Сараєво, Боснія і Герцеговина – 335$

Бухарест, Румунія – 348$

Тирана, Албанія – 355$

Белград, Сербія – 358$

Тренчин, Словаччина – 367$

Рига, Латвія – 375$

Лілль, Франція – 390$

Вільнюс, Литва – 390$

Страсбург, Франція – 431$

Подгориця, Чорногорія – 448$

На противагу їм, найдорожчими містами для відпочинку визнано:

Осло, Норвегія – 991$

Копенгаген, Данія – 906$

Единбург, Шотландія – 902$

Женева, Швейцарія – 869$

Барселона, Іспанія – 865$

Дублін, Ірландія – 825$

Амстердам, Нідерланди – 822$

Корк, Ірландія – 813$

Венеція, Італія – 783$

Мадрид, Іспанія – 783$

Окрім Боснії і Герцеговини, на європейському туристичному ринку є й інші доступні напрямки, які пропонують чудові умови без значних витрат:

Албанія завоювала статус найдешевшої країни Європи завдяки неймовірним гірським краєвидам, що нагадують Швейцарію, та блакитному морю за цінами українських містечок.

Для тих, хто прагне уникнути натовпів, чудово підійдуть затишний угорський Мішкольц із його печерними купальнями або хорватський Загреб, про які детальніше йдеться у добірці трьох цікавих європейських міст для недорогої відпустки.

Водночас середньовічна Прага очолила тренди як найкрасивіша столиця для подорожей, що здатна конкурувати навіть із Парижем, залишаючись при цьому порівняно недорогою.

Сараєво – це справжній прихований скарб Європи, який пропонує неймовірний колорит, багату історію та дивовижну природу за дуже помірні гроші. Якщо ви шукаєте незабутню та бюджетну подорож на 2026 рік, саме час забронювати квитки до цієї дивовижної балканської столиці.