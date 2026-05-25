Новое исследование компании Post Office Money проанализировало расходы путешественников в 50 популярных городах. Специалисты сравнили цены на проживание, питание, транспорт и культурную программу, чтобы найти наиболее выгодные варианты для уикенда.

Именно боснийская столица уверенно возглавила этот рейтинг, продемонстрировав хорошую доступность для туристов.

Почему Сараево возглавило рейтинг?

Город возглавил рейтинг, поскольку здесь довольно дешевые цены по сравнению с другими городами в Европе. К примеру, две ночи в трехзвездочном отеле в течение выходных, ужин из трех блюд с бутылкой вина, напитки (кофе, пиво, кока-кола), трансфер из аэропорта, двухдневный проездной, обзорная экскурсия и билеты в главные музеи и галереи обошлись в 335 долларов (примерно 14 тысяч гривен).

Сколько стоит еда и жилье в боснийской столице?

Местный туристический гид Нермин Нумич отмечает, что жизнь в Сараево является дешевой, пишет Mirror. Попробовать самые известные местные блюда, такие как чевапи (колбаски из мясного фарша на гриле) или боснийский лонац (тушеное мясо с овощами медленного приготовления), можно всего за 300 гривен. Более изысканный ужин с напитком обойдется примерно уже в 900 гривен.

В разгар сезона простую комнату на двоих можно найти менее чем за 3 тысячи гривен за ночь. В то же время дорогие отели и апартаменты на Airbnb стоят почти 9 тысяч гривен.

По словам гида, Сараево сочетает в себе множество культур и религий. На протяжении веков здесь мирно сосуществуют церкви, мечети и синагоги, из-за чего город часто называют "Европейским Иерусалимом". Здесь можно увидеть как наследие Османской и Австро-Венгерской империй, так и советскую застройку.

Город выглядит очень экзотично, но одновременно кажется знакомым. Это настоящий перекресток культур. Посмотрите на восток – и вы окажетесь в Турции. Посмотрите на запад – и почувствуете себя в Венгрии,

– отметил гид.

Сараево выглядит довольно красиво / инстаграм @enjoy_sarajevo

Что стоит увидеть во время путешествия?

Для знакомства с городом понадобится минимум два дня. Одной из самых интересных локаций является заброшенная бобслейная трасса, построена к Зимним Олимпийским играм 1984 года.

Сараево также известно своими мостами, которых здесь насчитывается тридцать пять. Самым известным является Латинский мост, где был убит эрцгерцог Франц Фердинанда, что стало толчком к началу Первой мировой войны.

Другой визитной карточкой страны является знаменитый мост в городе Мостар, который украшает обложки почти всех путеводителей по Боснии и Герцеговине.

Знаменитый Старый мост в городе Мостар / инстаграм @iincredible_europe

В отличие от второго по величине города страны, Мостара, Сараево редко бывает переполненным туристами. Единственным исключением является август, когда в город возвращаются представители диаспоры, а проведение Столичного кинофестиваля создает здесь особую праздничную атмосферу.

Какие еще города вошли в рейтинги самых дешевых и самых дорогих?

Все пять самых дешевых городов в рейтинге расположены в Восточной Европе. Полный список самых дешевых городов выглядит так:

Сараево, Босния и Герцеговина – 335$

Бухарест, Румыния – 348$

Тирана, Албания – 355$

Белград, Сербия – 358$

Тренчин, Словакия – 367$

Рига, Латвия – 375$

Лилль, Франция – 390$

Вильнюс, Литва – 390$

Страсбург, Франция – 431$

Подгорица, Черногория – 448$

В противовес им, самыми дорогими городами для отдыха признаны:

Осло, Норвегия – 991$

Копенгаген, Дания – 906$

Эдинбург, Шотландия – 902$

Женева, Швейцария – 869$

Барселона, Испания – 865$

Дублин, Ирландия – 825$

Амстердам, Нидерланды – 822$

Корк, Ирландия – 813$

Венеция, Италия – 783$

Мадрид, Испания – 783$

Кроме Боснии и Герцеговины, на европейском туристическом рынке есть и другие доступные направления, которые предлагают отличные условия без значительных затрат:

Албания завоевала статус самой дешевой страны Европы благодаря невероятным горным пейзажам, напоминающие Швейцарию, и голубому морю по ценам украинских городов.

Для тех, кто стремится избежать толп, прекрасно подойдут уютный венгерский Мишкольц с его пещерными купальнями или хорватский Загреб, о которых подробнее говорится в подборке трех интересных европейских городов для недорогого отпуска.

В то же время средневековая Прага возглавила тренды как самая красивая столица для путешествий, способная конкурировать даже с Парижем, оставаясь при этом сравнительно недорогой.

Сараево – это настоящий скрытый клад Европы, который предлагает невероятный колорит, богатую историю и удивительную природу за очень умеренные деньги. Если вы ищете незабываемое и бюджетное путешествие на 2026 год, самое время забронировать билеты в эту удивительную балканскую столицу.