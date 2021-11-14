Ryanair запускає нові напрямки зі Львова та Херсона: куди літатиме

Ірландська лоукост-авіакомпанія Ryanair заявила про запуск двох нових напрямків з України. Літатиме зі Львова та Херсона до Словаччини та Австрії.

Перші польоти за обома маршрутами заплановані на 2 січня 2022 року.

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Ryanair запускає рейси до Словаччини та Австрії

Так, у новому році можна буде полетіти з міста Лева до столиці Словаччини – Братислави, а з Херсона до столиці Австрії – Відня.

Розклад рейсів й тарифи

За першим напрямком здійснюватимуть польоти тричі на тиждень, за другим – двічі на тиждень.

Львів – Братислава : понеділок (17:15 – 17:30), п'ятниця (15:55 – 16:10), неділя (17:25 – 17:40);

– : понеділок (17:15 – 17:30), п'ятниця (15:55 – 16:10), неділя (17:25 – 17:40); Братислава – Львів : понеділок (14:35 – 16:50), п'ятниця (13:15 – 15:30), неділя (14:45 – 17:00);

– : понеділок (14:35 – 16:50), п'ятниця (13:15 – 15:30), неділя (14:45 – 17:00); Херсон – Відень : четвер, неділя (10:15 – 11:25);

– : четвер, неділя (10:15 – 11:25); Відень – Херсон: четвер, неділя (06:40 – 09:50).

Лоукостер вже відкрив продаж квитків – найдешевші зі Львова коштують від 15 євро в один бік, а з Херсона – від 18 євро.

У вартість входить тільки маленька ручна поклажа розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.

Квитки можна забронювати на офіційному сайті Ryanair, за допомогою сервісу Fare Finder або на пошуковику типу Kiwi.

Ryanair: останні новини

Лоукостер Ryanair заявив про свої плани розширення українського авіаринку: перевізник хоче запустити рейси з усіх 12 аеропортів;

Найближчим часом авіаперевізник має намір завезти до України 20 літаків;

В системі бронювання Ryanair на листопад з'явилося багато дешевих авіаквитків з різних міст України – вартість у два боки від 15.9 євро;

Крім того, Ryanair відкрив продаж на нові напрямки з України – тепер українці зможуть полетіти з Одеси до Венеції та зі Львова до Манчестера.