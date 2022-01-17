Ryanair та Wizz Air масово скасовують рейси з Харкова: куди не літатимуть до березня
17 січня 2022 , 11:50Читать новость на русском
Джерело:Lowcostavia
Угорський лоукостер Wizz Air та ірландський Ryanair внесли зміни до своїх зимових розкладів польотів та скасували рейси з одного міста України. Йдеться про Харків.
Зокрема, Ryanair скасував всі 6 напрямків, а Wizz Air – лише два.
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Ryanair скасував всі напрямки з Харкова
Ірландська бюджетна авіакомпанія забрала зі свого зимового розкладу 6 маршрутів з Харкова. Лоукостер не виконуватиме їх до кінця лютого 2022 року.
З 1 до 28 лютого лоукостер не здійснюватиме наступні рейси:
- Харків – Вільнюс
- Харків – Варшава (Модлін)
- Харків – Краків
- Харків – Познань
- Харків – Будапешт
- Харків – Мілан (Бергамо)
При цьому, авіакомпанія може як відновити певні скасовані рейси, так і продовжити їх скасування у березні.Зауважимо, раніше Ryanair оголосив про скасування до березня 7 рейсів з України. Також воно торкнулося 17 маршрутів, які не обслуговувалися у січні 2022 року.
Wizz Air скасував 2 рейси з Харкова
Угорський лоукостер Wizz Air скоротив частину рейсів з Харкова у своєму зимовому розкладі. Авіакомпанія, так само як і Ryanair, не літатиме за ними із 1 до 28 лютого.
Перелік скасованих рейсів:
- Харків – Краків
- Харків – Мілан (Мальпенса)