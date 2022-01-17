Ryanair та Wizz Air масово скасовують рейси з Харкова: куди не літатимуть до березня

17 січня 2022 , 11:50
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Джерело:

Lowcostavia

Угорський лоукостер Wizz Air та ірландський Ryanair внесли зміни до своїх зимових розкладів польотів та скасували рейси з одного міста України. Йдеться про Харків.

Зокрема, Ryanair скасував всі 6 напрямків, а Wizz Air – лише два.

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Ryanair скасував всі напрямки з Харкова 

Ірландська бюджетна авіакомпанія забрала зі свого зимового розкладу 6 маршрутів з Харкова. Лоукостер не виконуватиме їх до кінця лютого 2022 року.

З 1 до 28 лютого лоукостер не здійснюватиме наступні рейси:

  • Харків – Вільнюс 
  • Харків – Варшава (Модлін) 
  • Харків – Краків
  • Харків – Познань 
  • Харків – Будапешт 
  • Харків – Мілан (Бергамо) 

При цьому, авіакомпанія може як відновити певні скасовані рейси, так і продовжити їх скасування у березні.

Зауважимо, раніше Ryanair  оголосив про скасування до березня 7 рейсів з України. Також воно торкнулося 17 маршрутів, які  не обслуговувалися у січні 2022 року

Wizz Air скасував 2 рейси з Харкова

Угорський лоукостер Wizz Air скоротив частину рейсів з Харкова у своєму зимовому розкладі. Авіакомпанія, так само як і Ryanair, не літатиме за ними із 1 до 28 лютого.

Перелік скасованих рейсів:

  • Харків – Краків
  • Харків – Мілан (Мальпенса)
Нагадаємо, наприкінці 2021 року Wizz Air  скасував 84 маршрутів, третина з яких – рейси в Італію. А ще  повністю забрав з продажу квитки на 10 напрямків з України.
Автор: Марта Касіянчук