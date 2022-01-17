Ryanair та Wizz Air масово скасовують рейси з Харкова: куди не літатимуть до березня

Угорський лоукостер Wizz Air та ірландський Ryanair внесли зміни до своїх зимових розкладів польотів та скасували рейси з одного міста України. Йдеться про Харків.

Зокрема, Ryanair скасував всі 6 напрямків, а Wizz Air – лише два.

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Ryanair скасував всі напрямки з Харкова

Ірландська бюджетна авіакомпанія забрала зі свого зимового розкладу 6 маршрутів з Харкова. Лоукостер не виконуватиме їх до кінця лютого 2022 року.

З 1 до 28 лютого лоукостер не здійснюватиме наступні рейси:

Харків – Вільнюс

Харків – Варшава (Модлін)

Харків – Краків

Харків – Познань

Харків – Будапешт

Харків – Мілан (Бергамо)

При цьому, авіакомпанія може як відновити певні скасовані рейси, так і продовжити їх скасування у березні.

Wizz Air скасував 2 рейси з Харкова

Угорський лоукостер Wizz Air скоротив частину рейсів з Харкова у своєму зимовому розкладі. Авіакомпанія, так само як і Ryanair, не літатиме за ними із 1 до 28 лютого.

Перелік скасованих рейсів: