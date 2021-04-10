Будуть виконувати рейси з міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.
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Зокрема, 10 нових напрямків для авіакомпанії включають польоти до:
- Барі (Італія),
- Будапешта (Угорщина),
- Каунаса (Литва),
- Неаполя (Італія),
- Палермо (Італія),
- Пізи (Італія),
- Познані (Польща),
- Турина (Італія),
- Венеції (Італія),
- Вроцлава (Польща).
Також Ryanair відновлює чотири міжнародних рейси зі Львова:
- Лондон (аеропорт "Станстед"),
- Краків,
- Варшава,
- Дюссельдорф (аеропорт "Веце").
Рейси Ryanair в Італію:
- Мілан (аеропорт "Бергамо"),
- Болонья,
- Рим.
Компанія з 3 липня анонсувала два нових маршрути з Києва до Кельна та з Одеси до Барселони.