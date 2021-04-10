Будуть виконувати рейси з міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.

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Зокрема, 10 нових напрямків для авіакомпанії включають польоти до:

  • Барі (Італія),
  • Будапешта (Угорщина),
  • Каунаса (Литва),
  • Неаполя (Італія),
  • Палермо (Італія),
  • Пізи (Італія),
  • Познані (Польща),
  • Турина (Італія),
  • Венеції (Італія),
  • Вроцлава (Польща).

Також Ryanair відновлює чотири міжнародних рейси зі Львова:

  • Лондон (аеропорт "Станстед"),
  • Краків,
  • Варшава,
  • Дюссельдорф (аеропорт "Веце").

Рейси Ryanair в Італію:

  • Мілан (аеропорт "Бергамо"),
  • Болонья,
  • Рим.

Компанія з 3 липня анонсувала два нових маршрути з Києва до Кельна та з Одеси до Барселони.