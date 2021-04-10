Будут выполнять рейсы из международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого.

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В частности, 10 новых направлений для авиакомпании включают полеты до:

  • Бари (Италия),
  • Будапешт (Венгрия),
  • Каунаса (Литва),
  • Неаполя (Италия),
  • Палермо (Италия),
  • Пизы (Италия),
  • Познани (Польша),
  • Турин (Италия),
  • Венеции (Италия),
  • Вроцлава (Польша).

Также Ryanair восстанавливает четыре международных рейса из Львова:

  • Лондон (аэропорт "Станстед"),
  • Краков,
  • Варшава,
  • Дюссельдорф (аэропорт "Веце").

Рейсы Ryanair в Италию:

  • Милан (аэропорт "Бергамо"),
  • Болонья,
  • Рим.

Компания с 3 июля анонсировала два новых маршрута из Киева в Кельн и из Одессы в Барселону.