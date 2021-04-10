Будут выполнять рейсы из международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого.
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В частности, 10 новых направлений для авиакомпании включают полеты до:
- Бари (Италия),
- Будапешт (Венгрия),
- Каунаса (Литва),
- Неаполя (Италия),
- Палермо (Италия),
- Пизы (Италия),
- Познани (Польша),
- Турин (Италия),
- Венеции (Италия),
- Вроцлава (Польша).
Также Ryanair восстанавливает четыре международных рейса из Львова:
- Лондон (аэропорт "Станстед"),
- Краков,
- Варшава,
- Дюссельдорф (аэропорт "Веце").
Рейсы Ryanair в Италию:
- Милан (аэропорт "Бергамо"),
- Болонья,
- Рим.
Компания с 3 июля анонсировала два новых маршрута из Киева в Кельн и из Одессы в Барселону.