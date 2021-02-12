Теперь онлайн-пассажиры ирландской авиакомпании Ryanair, которые не оплатили выбор места, смогут зарегистрироваться только за 24 часа до вылета.

Ранее для таких туристов регистрация в интернете открывалась за 48 часов до вылета.

Читайте также Американская компания показала новый дизайн люксовых кабин для пассажиров: фото

Новые правила будут действовать для бронирований, сделанных с 28 января 2021 года. Для старых остаются те же правила: регистрация за 48 часов. Стоит отметить, что время закрытия регистрации осталось прежним – за 2 часа до времени вылета по расписанию.

Пассажир, который приобрел билет с возможностью выбора места или оплатил место заранее, может зарегистрироваться и получить посадочный талон за 60 дней до вылета.

Что случится, если пассажир не зарегистрируется онлайн?

Лоукостер Ryanair преимущественно требует проходить регистрацию в интернете и сохранять выданный системой посадочный талон. Если этого не сделать пассажира ждут большие сборы.

Стоимость сборов: