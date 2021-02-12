Новые условия бесплатной онлайн-регистрации Ryanair: что изменилось
Теперь онлайн-пассажиры ирландской авиакомпании Ryanair, которые не оплатили выбор места, смогут зарегистрироваться только за 24 часа до вылета.
Источник:avianews.com
Ранее для таких туристов регистрация в интернете открывалась за 48 часов до вылета.
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Новые правила будут действовать для бронирований, сделанных с 28 января 2021 года. Для старых остаются те же правила: регистрация за 48 часов. Стоит отметить, что время закрытия регистрации осталось прежним – за 2 часа до времени вылета по расписанию.
Пассажир, который приобрел билет с возможностью выбора места или оплатил место заранее, может зарегистрироваться и получить посадочный талон за 60 дней до вылета.
Что случится, если пассажир не зарегистрируется онлайн?
Лоукостер Ryanair преимущественно требует проходить регистрацию в интернете и сохранять выданный системой посадочный талон. Если этого не сделать пассажира ждут большие сборы.
Стоимость сборов:
- регистрация на стойке в аэропорту составляет 55 евро за каждого пассажира
- выдача несохраненного посадочного талона в аэропорту – 20 евро
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