Американская авиакомпания JetBlue представила новые люксовые кабины для пассажирских рейсов в Великобританию. Их смогут увидеть уже летом.

Источник: JetBlue

Каждая кабина будет оборудована раздвижными дверями, чтобы в клиент мог уединиться во время полета. Будут широкие кожаные сиденья и подушки с эффектом памяти. Также туристы смогут воспользоваться "умными" матрасами и 17-дюймовыми экранами.

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Персональное место будет оборудовано беспроводными зарядками, освещением и специальными местами для хранения вещей и одежды.



Подушки з эффектом памяти \ Фото JetBlue



Для пассажиров будет 17-дюймовый телевизор \ Фото JetBlue

Авиакомпания показала Mint-Studio – новая студия для двух пассажиров, где помимо удобств огромная кровать и 22-дюймовый телевизор. А также зеркальный туалетный столик и стол для работы.

Студия для двух людей \ Фото JetBlue

Смотрите видео с люксовыми кабинами от JetBlue: