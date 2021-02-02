Стюардесса рассказала о рисках применения антисептических средств перед осмотром сотрудниками служб безопасности в аэропорту.

Источник: инстаграм стюардессы

Бортпроводница поделилась собственным опытом такой ситуации.

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В частности, она рассказала, что сама была задержана на одном из пропускных пунктов авиагавань после того, как протерла поверхность своего чемодана салфеткой с дезинфицирующим составом – багаж начали проверять специальным прибором.

"На вашем чемодане обнаружена подозрительная химическая субстанция. Мы должны провести дополнительный осмотр", - сказали работники службы, к тому же перепроверили сотрудницу авиакомпании, которая была уверена, что техника вышла из строя.

В результате аппарат все же не отреагировал ни на одну вещь внутри сумки стюардессы и, связавшись с менеджером, сотрудники аэропорта отпустили девушку.

Видимо, моя адекватность и тот факт, что перед выходом я протерла чемодан антибактериальной салфеткой (которая так некстати попалась мне на глаза в номере), убедила службу безопасности в отсутствии у меня коварных намерений, – добавила стюардесса.

Также она написала, что это будет уроком для нее на будущее, особенно в условиях пандемии коронавируса.