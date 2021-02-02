Стюардеса розповіла про ризики застосування антисептичних засобів перед оглядом співробітниками служб безпеки в аеропорту.

Джерело: інстаграм стюардеси

Бортпровідниця поділилася власним досвідом щодо такої ситуації.

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Зокрема, вона розповіла, що сама була затримана на одному з пропускних пунктів авіагавань після того, як протерла поверхню своєї валізи серветкою з дезінфекційним складом – багаж почали перевіряти спеціальним приладом.

"На вашій валізі виявлена ​​підозріла хімічна субстанція. Ми повинні провести додатковий огляд", – сказали працівники служби, до того ж перевірили ще раз саму співробітницю авіакомпанії, яка була впевнена, що техніка вийшла з ладу.

В результаті апарат все ж не відреагував на жодну річ всередині сумки стюардеси й, зв'язавшись з менеджером, співробітники аеропорту відпустили дівчину.

Мабуть, моя адекватність і той факт, що перед виходом я протерла валізу антибактеріальною серветкою (яка так недоречно впала мені у вічі в номері), переконала службу безпеки у відсутності у мене підступних намірів, – додала стюардеса.

Також вона написала, що це буде уроком для неї на майбутнє, особливо в умовах пандемії коронавірусу.