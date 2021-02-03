Американська компанія показала новий дизайн люксових кабін для пасажирів: фото
Американська авіакомпанія JetBlue представила нові люксові кабіни для пасажирських рейсів до Великої Британії., Їх зможуть побачити вже влітку.
Джерело: JetBlue
Кожна кабіна буде обладнана розсувними дверима, щоб у клієнт міг усамітнитися під час польоту. Будуть широкі шкіряні сидіння і подушки з ефектом пам'яті. Також туристи зможуть скористатися "розумними" матрацами та 17-дюймовими екранами.
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Персональне місце буде обладнано бездротовими зарядками, освітленням і спеціальними місцями для зберігання речей і одягу.
Подушки з ефектом пам'яті \ Фото JetBlue
Для пасажирів буде 17-дюймовий телевізор \ Фото JetBlue
Авіакомпанія показала Mint-Studio – нова студія для двох пасажирів, де крім зручностей величезне ліжко і 22-дюймовий телевізор. А також дзеркальний туалетний столик і стіл для роботи.
Студія для двох людей \ Фото JetBlue
Дивіться відео з люксовимим кабінами від JetBlue:
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