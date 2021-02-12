Нові умови безкоштовної онлайн-реєстрації Ryanair: що змінилося
Тепер онлайн-пасажири ірландської авіакомпанії Ryanair, які не сплатили вибір місця, зможуть реєструватися тільки за 24 години до вильоту.
Джерело:avianews.com
Раніше для таких туристів реєстрація в інтернеті відкривалася за 48 годин до вильоту.
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Нові правила діятимуть для бронювань, які зроблені з 28 січня 2021 року. Для старих залишаються ті ж правила: реєстрація за 48 годин. Варто зазначити, що час закриття реєстрації залишився тим самим – за 2 години до часу вильоту за розкладом.
Пасажир, який придбав квиток з можливістю вибору місця або оплатив місце заздалегідь, може зареєструватися й отримати посадковий талон за 60 днів до вильоту.
Що трапиться, якщо пасажир не зареєструється онлайн?
Лоукостер Ryanair переважно вимагає проходити реєстрацію в інтернеті й зберігати виданий системою посадковий талон. Якщо цього не зробити на пасажира чекають великі збори.
Вартість зборів:
- реєстрація на стійці в аеропорту становить 55 євро за кожного пасажира
- видача незбереженого посадкового талона в аеропорту – 20 євро
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