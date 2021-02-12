Тепер онлайн-пасажири ірландської авіакомпанії Ryanair, які не сплатили вибір місця, зможуть реєструватися тільки за 24 години до вильоту.

Раніше для таких туристів реєстрація в інтернеті відкривалася за 48 годин до вильоту.

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Нові правила діятимуть для бронювань, які зроблені з 28 січня 2021 року. Для старих залишаються ті ж правила: реєстрація за 48 годин. Варто зазначити, що час закриття реєстрації залишився тим самим – за 2 години до часу вильоту за розкладом.

Пасажир, який придбав квиток з можливістю вибору місця або оплатив місце заздалегідь, може зареєструватися й отримати посадковий талон за 60 днів до вильоту.

Що трапиться, якщо пасажир не зареєструється онлайн?

Лоукостер Ryanair переважно вимагає проходити реєстрацію в інтернеті й зберігати виданий системою посадковий талон. Якщо цього не зробити на пасажира чекають великі збори.

Вартість зборів: