Ірландський лоукостер Ryanair анонсував запуск з 3 липня двох нових маршрутів з Києва та Одеси. Авіакомпанія має намір зв'язати українську столицю з Кельном і Одесу з Барселоною.

Польоти за обома напрямками здійснюватимуться двічі на тиждень. Рейси з Києва до Кельна внесені до розкладу у середу й суботу, з Одеси в Барселону – у вівторок і суботу.

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Мінімальна вартість перельоту на нові рейси з Києва починається від 28 євро в одну сторону, з Одеси – від 59 євро в одну сторону. Найнижчий тариф включає перевезення тільки ручної поклажі з габаритами 40х25х20 сантиметрів без обмеження у вазі.



Ryanair літатиме з Києва до Кельна / Фото: avianews.com

Перед тим як придбати авіаквитки пасажирам слід враховувати можливість перенесення або скасування рейсів з комерційних причин, через карантинні обмеження або відсутність дозволу на маршрут.

Зазначається, що на напрямку Одеса – Барселона в системі бронювання є примітка, що маршрут підлягає схваленню з боку влади. Це означає, що Ryanair ще не отримав від регуляторів всі необхідні документи для відкриття рейсу.



Ryanair планує здійснювати польоти з Одеси до Барселони / Фото: avianews.com

Нагадаємо, раніше лоукостер Ryanair заявив, що запустить 18 маршрутів з України з переходом на літню навігацію. Вона почнеться з переведенням стрілок на літній час 28 березня.