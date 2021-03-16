Ирландский лоукостер Ryanair анонсировал запуск с 3 июля двух новых маршрутов из Киева и Одессы. Авиакомпания намерена связать украинскую столицу с Кельном и Одессу с Барселоной.

Полеты по обоим направлениям будут осуществляться два раза в неделю. Рейсы из Киева в Кельн внесены в расписание в среду и субботу, из Одессы в Барселону – во вторник и субботу.

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Минимальная стоимость перелета на новые рейсы из Киева начинается от 28 евро в одну сторону, из Одессы – от 59 евро в одну сторону. Самый низкий тариф включает перевозку только ручной клади с габаритами 40х25х20 сантиметров без ограничения в весе.



Ryanair будет летать из Киева в Кельн / Фото: avianews.com

Перед тем как приобрести авиабилеты пассажирам следует учитывать возможность переноса или отмены рейсов по коммерческим причинам, из-за карантина или отсутствия разрешения на маршрут.

Отмечается, что на направлении Одесса – Барселона в системе бронирования есть примечание, что маршрут подлежит одобрению со стороны властей. Это означает, что Ryanair еще не получил от регуляторов все необходимые документы для открытия рейса.



Ryanair планирует осуществлять полеты из Одессы в Барселону / Фото: avianews.com

Напомним, ранее лоукостер Ryanair заявил, что запустит 18 маршрутов из Украины с переходом на летнюю навигацию. Она начнется с переводом стрелок на летнее время 28 марта.