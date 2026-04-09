Є навіть дрон: українка показала, що завжди кладе у ручну поклажу, з якою відвідала 30+ країн

Подорожувати легко і без стресу цілком реально, якщо брати лише ручну поклажу. В одній сумці розміром 40 × 30 × 20 сантиметрів можна вмістити все необхідне: одяг на різні випадки, купальник, рушник, шльопанці, косметику в мініверсіях, електроніку, зарядки, ноутбук і навіть дрон.

Нещодавно на платформі тредс ми натрапила на пост yevheniia_taran, яка подорожує по всьому світу і вже навчилася вміщувати все необхідне в одну ручну поклажу. За час своїх мандрівок вона відвідала з таким набором понад 30 країн, і нижче ми розповідаємо, які речі вона завжди бере з собою, щоб подорож була максимально комфортною та без зайвого багажу.

Що обов'язково взяти в ручну поклажу?

Розмір рюкзака: 40 x 30 × 20 сантиметрів.

Одяг:

2 майки

1 футболка

Спідниця

Плаття

Шорти

2 пари шкарпеток

3 пари трусів

Купальник

Головний убір

Рушник

Шльопанці для пляжу та готелю

Легка вітровка

Додаткові засоби догляду (в мініверсіях або маленьких баночках окремо):

Антисептик

Сироватка

Гель для вмивання

Кондиціонер

Спрей для тіла

Шампунь

Гель для душу

Зубна щітка

Мініпарфуми

Туш для вій

Гель для брів

Гель для губ

Засоби для обличчя: крем, маски

Станок для гоління

Ватні палички та диски

Зубна паста

Електроніка та девайси:

Зарядки для всіх пристроїв

Навушники

Мікрофон для зйомки

Електронна книга

Дрон + батарейки та пульт

Power Bank

Ноутбук

Медикаменти:

Таблетки від нудоти

Таблетки від отруєння

Знеболювальне

Протиалергійні

Жарознижувальні

Від болю в горлі

Пластир класичний

Пластир для походів

Пластир для порізів

Документи та аксесуари:

Паспорт

Гаманець

Біжутерія

Маска для сну

Беруші

Сонцезахисні окуляри

Напевно, одразу виникає думка, як все це помістилось у звичайний рюкзак, але ось фото мандрівниці:

Як виглядає ручна поклажа / фото yevheniia_taran

Чому туристам важливо навчитись брати лише саме необхідне?

Подорожуючи лише з ручною поклажею, пакувати і розпаковувати речі значно легше, пише My Bella Vita Travel. Менше одягу, менше рідин, менше турбот – після кількох поїздок це займає хвилини, а не години.

Ви виглядаєте компактно та організовано, швидко проходите контроль у аеропорту і першими залишаєте літак, обходячи натовп. Розпакування стає простим: відкрив сумку, поклав речі на місце, готово. Ідеально для тих, хто цінує комфорт і швидкість під час подорожей.

