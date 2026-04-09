Travel Travel-лайфхаки Є навіть дрон: українка показала, що завжди кладе у ручну поклажу, з якою відвідала 30+ країн
9 квітня, 21:26
Мілена Бордакова
Основні тези
  • Українка yevheniia_taran подорожує з ручною поклажею, відвідавши понад 30 країн, і вміщує все необхідне в рюкзак розміром 40 x 30 × 20 сантиметрів.
  • У її пакування входять одяг, засоби догляду, електроніка, медикаменти та документи, що дозволяє подорожувати комфортно і без зайвого багажу.

Подорожувати легко і без стресу цілком реально, якщо брати лише ручну поклажу. В одній сумці розміром 40 × 30 × 20 сантиметрів можна вмістити все необхідне: одяг на різні випадки, купальник, рушник, шльопанці, косметику в мініверсіях, електроніку, зарядки, ноутбук і навіть дрон.

Нещодавно на платформі тредс ми натрапила на пост yevheniia_taran, яка подорожує по всьому світу і вже навчилася вміщувати все необхідне в одну ручну поклажу. За час своїх мандрівок вона відвідала з таким набором понад 30 країн, і нижче ми розповідаємо, які речі вона завжди бере з собою, щоб подорож була максимально комфортною та без зайвого багажу.

Що обов'язково взяти в ручну поклажу?

Розмір рюкзака: 40 x 30 × 20 сантиметрів.

Одяг: 

  • 2 майки
  • 1 футболка
  • Спідниця
  • Плаття
  • Шорти
  • 2 пари шкарпеток
  • 3 пари трусів
  • Купальник
  • Головний убір
  • Рушник
  • Шльопанці для пляжу та готелю
  • Легка вітровка 

Вигравайте набори соусів, сумки, сашети та інші подарунки на 24 Каналі. Долучитися до розіграшу дуже просто: у рубриці Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу. Система надішле автоматичне сповіщення, і ви – у грі. Розіграші відбуваються щобудня, а фінальний приз  – мультипіч Tefal – можна виграти 6 травня.

Додаткові засоби догляду (в мініверсіях або маленьких баночках окремо): 

  • Антисептик
  • Сироватка
  • Гель для вмивання
  • Кондиціонер
  • Спрей для тіла
  • Шампунь
  • Гель для душу
  • Зубна щітка
  • Мініпарфуми
  • Туш для вій
  • Гель для брів
  • Гель для губ
  • Засоби для обличчя: крем, маски
  • Станок для гоління
  • Ватні палички та диски
  • Зубна паста 

Електроніка та девайси: 

  • Зарядки для всіх пристроїв
  • Навушники
  • Мікрофон для зйомки
  • Електронна книга
  • Дрон + батарейки та пульт
  • Power Bank
  • Ноутбук 

Медикаменти: 

  • Таблетки від нудоти
  • Таблетки від отруєння
  • Знеболювальне
  • Протиалергійні
  • Жарознижувальні
  • Від болю в горлі
  • Пластир класичний
  • Пластир для походів
  • Пластир для порізів

Документи та аксесуари: 

  • Паспорт
  • Гаманець
  • Біжутерія
  • Маска для сну
  • Беруші
  • Сонцезахисні окуляри

Напевно, одразу виникає думка, як все це помістилось у звичайний рюкзак, але ось фото мандрівниці:

Як виглядає ручна поклажа / фото yevheniia_taran

Чому туристам важливо навчитись брати лише саме необхідне?

Подорожуючи лише з ручною поклажею, пакувати і розпаковувати речі значно легше, пише My Bella Vita Travel. Менше одягу, менше рідин, менше турбот – після кількох поїздок це займає хвилини, а не години. 

Ви виглядаєте компактно та організовано, швидко проходите контроль у аеропорту і першими залишаєте літак, обходячи натовп. Розпакування стає простим: відкрив сумку, поклав речі на місце, готово. Ідеально для тих, хто цінує комфорт і швидкість під час подорожей.

Які ще корисні поради варто знати мандрівникам?

Часті питання

Які речі завжди бере з собою yevheniia_taran у своїх подорожах?

Yevheniia_taran бере з собою одяг, засоби догляду, електроніку, медикаменти та документи з аксесуарами. Зокрема, це 2 майки, 1 футболка, спідниця, плаття, шорти, антисептик, сироватка, зарядки для пристроїв, навушники, таблетки від нудоти, паспорт, гаманець та сонцезахисні окуляри.

Чому важливо подорожувати лише з ручною поклажею?

Подорожуючи лише з ручною поклажею, пакувати і розпаковувати речі значно легше – менше одягу, менше рідин, менше турбот. Це дозволяє швидко проходити контроль у аеропорту і першими залишати літак, що ідеально для тих, хто цінує комфорт і швидкість під час подорожей.

Які корисні поради варто знати мандрівникам, якщо вони не знають англійської мови?

Мандрівникам, які не знають англійської мови, рекомендується шукати в соцмережах групи 'Українці в (будь-яка країна або місто)'. Через повномасштабне вторгнення багато українців опинилися в різних країнах світу, тому земляків можна знайти всюди.