Недавно на платформе тредс мы наткнулась на пост yevheniia_taran, которая путешествует по всему миру и уже научилась вмещать все необходимое в одну ручную кладь. За время своих путешествий она посетила с таким набором более 30 стран, и ниже мы рассказываем, какие вещи она всегда берет с собой, чтобы путешествие было максимально комфортным и без лишнего багажа.

Что обязательно взять в ручную кладь?

Размер рюкзака: 40 x 30 × 20 сантиметров.

Одежда:

  • 2 майки
  • 1 футболка
  • Юбка
  • Платье
  • Шорты
  • 2 пары носков
  • 3 пары трусов
  • Купальник
  • Головной убор
  • Полотенце
  • Шлепанцы для пляжа и отеля
  • Легкая ветровка

Дополнительные средства ухода (в миниверсиях или маленьких баночках отдельно):

  • Антисептик
  • Сыворотка
  • Гель для умывания
  • Кондиционер
  • Спрей для тела
  • Шампунь
  • Гель для душа
  • Зубная щетка
  • Мини-парфюм
  • Тушь для ресниц
  • Гель для бровей
  • Гель для губ
  • Средства для лица: крем, маски
  • Станок для бритья
  • Ватные палочки и диски
  • Зубная паста

Электроника и девайсы:

  • Зарядки для всех устройств
  • Наушники
  • Микрофон для съемки
  • Электронная книга
  • Дрон + батарейки и пульт
  • Power Bank
  • Ноутбук

Медикаменты:

  • Таблетки от тошноты
  • Таблетки от отравления
  • Обезболивающее
  • Противоаллергические
  • Жаропонижающие
  • От боли в горле
  • Пластырь классический
  • Пластырь для походов
  • Пластырь для порезов

Документы и аксессуары:

  • Паспорт
  • Кошелек
  • Бижутерия
  • Маска для сна
  • Беруши
  • Солнцезащитные очки

Наверное, сразу возникает мысль, как все это поместилось в обычный рюкзак, но вот фото путешественницы:

Как выглядит ручная кладь / фото yevheniia_taran

Почему туристам важно научиться брать только самое необходимое?

Путешествуя только с ручной кладью, паковать и распаковывать вещи значительно легче, пишет My Bella Vita Travel. Меньше одежды, меньше жидкостей, меньше забот – после нескольких поездок это занимает минуты, а не часы.

Вы выглядите компактно и организованно, быстро проходите контроль в аэропорту и первыми покидаете самолет, обходя толпу. Распаковка становится простой: открыл сумку, положил вещи на место, готово. Идеально для тех, кто ценит комфорт и скорость во время путешествий.

