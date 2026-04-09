Недавно на платформе тредс мы наткнулась на пост yevheniia_taran, которая путешествует по всему миру и уже научилась вмещать все необходимое в одну ручную кладь. За время своих путешествий она посетила с таким набором более 30 стран, и ниже мы рассказываем, какие вещи она всегда берет с собой, чтобы путешествие было максимально комфортным и без лишнего багажа.

Что обязательно взять в ручную кладь?

Размер рюкзака: 40 x 30 × 20 сантиметров.

Одежда:

2 майки

1 футболка

Юбка

Платье

Шорты

2 пары носков

3 пары трусов

Купальник

Головной убор

Полотенце

Шлепанцы для пляжа и отеля

Легкая ветровка

Дополнительные средства ухода (в миниверсиях или маленьких баночках отдельно):

Антисептик

Сыворотка

Гель для умывания

Кондиционер

Спрей для тела

Шампунь

Гель для душа

Зубная щетка

Мини-парфюм

Тушь для ресниц

Гель для бровей

Гель для губ

Средства для лица: крем, маски

Станок для бритья

Ватные палочки и диски

Зубная паста

Электроника и девайсы:

Зарядки для всех устройств

Наушники

Микрофон для съемки

Электронная книга

Дрон + батарейки и пульт

Power Bank

Ноутбук

Медикаменты:

Таблетки от тошноты

Таблетки от отравления

Обезболивающее

Противоаллергические

Жаропонижающие

От боли в горле

Пластырь классический

Пластырь для походов

Пластырь для порезов

Документы и аксессуары:

Паспорт

Кошелек

Бижутерия

Маска для сна

Беруши

Солнцезащитные очки

Наверное, сразу возникает мысль, как все это поместилось в обычный рюкзак, но вот фото путешественницы:

Как выглядит ручная кладь / фото yevheniia_taran

Почему туристам важно научиться брать только самое необходимое?

Путешествуя только с ручной кладью, паковать и распаковывать вещи значительно легче, пишет My Bella Vita Travel. Меньше одежды, меньше жидкостей, меньше забот – после нескольких поездок это занимает минуты, а не часы.

Вы выглядите компактно и организованно, быстро проходите контроль в аэропорту и первыми покидаете самолет, обходя толпу. Распаковка становится простой: открыл сумку, положил вещи на место, готово. Идеально для тех, кто ценит комфорт и скорость во время путешествий.

