Нещодавно на платформі тредс ми натрапила на пост yevheniia_taran, яка подорожує по всьому світу і вже навчилася вміщувати все необхідне в одну ручну поклажу. За час своїх мандрівок вона відвідала з таким набором понад 30 країн, і нижче ми розповідаємо, які речі вона завжди бере з собою, щоб подорож була максимально комфортною та без зайвого багажу.
Що обов'язково взяти в ручну поклажу?
Розмір рюкзака: 40 x 30 × 20 сантиметрів.
Одяг:
- 2 майки
- 1 футболка
- Спідниця
- Плаття
- Шорти
- 2 пари шкарпеток
- 3 пари трусів
- Купальник
- Головний убір
- Рушник
- Шльопанці для пляжу та готелю
- Легка вітровка
Вигравайте набори соусів, сумки, сашети та інші подарунки на 24 Каналі. Долучитися до розіграшу дуже просто: у рубриці Смачно 24 знайдіть 5 клікабельних баночок соусу. Система надішле автоматичне сповіщення, і ви – у грі. Розіграші відбуваються щобудня, а фінальний приз – мультипіч Tefal – можна виграти 6 травня.
Додаткові засоби догляду (в мініверсіях або маленьких баночках окремо):
- Антисептик
- Сироватка
- Гель для вмивання
- Кондиціонер
- Спрей для тіла
- Шампунь
- Гель для душу
- Зубна щітка
- Мініпарфуми
- Туш для вій
- Гель для брів
- Гель для губ
- Засоби для обличчя: крем, маски
- Станок для гоління
- Ватні палички та диски
- Зубна паста
Електроніка та девайси:
- Зарядки для всіх пристроїв
- Навушники
- Мікрофон для зйомки
- Електронна книга
- Дрон + батарейки та пульт
- Power Bank
- Ноутбук
Медикаменти:
- Таблетки від нудоти
- Таблетки від отруєння
- Знеболювальне
- Протиалергійні
- Жарознижувальні
- Від болю в горлі
- Пластир класичний
- Пластир для походів
- Пластир для порізів
Документи та аксесуари:
- Паспорт
- Гаманець
- Біжутерія
- Маска для сну
- Беруші
- Сонцезахисні окуляри
Напевно, одразу виникає думка, як все це помістилось у звичайний рюкзак, але ось фото мандрівниці:
Як виглядає ручна поклажа / фото yevheniia_taran
Чому туристам важливо навчитись брати лише саме необхідне?
Подорожуючи лише з ручною поклажею, пакувати і розпаковувати речі значно легше, пише My Bella Vita Travel. Менше одягу, менше рідин, менше турбот – після кількох поїздок це займає хвилини, а не години.
Ви виглядаєте компактно та організовано, швидко проходите контроль у аеропорту і першими залишаєте літак, обходячи натовп. Розпакування стає простим: відкрив сумку, поклав речі на місце, готово. Ідеально для тих, хто цінує комфорт і швидкість під час подорожей.
Які ще корисні поради варто знати мандрівникам?
Ми вже розповідали, як подорожувати закордоном, якщо не знаєш англійської мови. Можна шукати в соцмережах групи "Українці в (будь-яка країна або місто)". Через повномасштабне вторгнення багато українців опинилися в різних країнах світу, тому земляків можна знайти всюди.
Або ж, після яких історій українських туристів ви не захочете користуватись деякими речами у готелях. Наприклад, електрочайники в готелях використовуються для прання різних речей, тому рекомендується мати свій маленький туристичний чайник.