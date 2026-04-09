Нещодавно на платформі тредс ми натрапила на пост yevheniia_taran, яка подорожує по всьому світу і вже навчилася вміщувати все необхідне в одну ручну поклажу. За час своїх мандрівок вона відвідала з таким набором понад 30 країн, і нижче ми розповідаємо, які речі вона завжди бере з собою, щоб подорож була максимально комфортною та без зайвого багажу.

Що обов'язково взяти в ручну поклажу?

Розмір рюкзака: 40 x 30 × 20 сантиметрів.

Одяг:

  • 2 майки
  • 1 футболка
  • Спідниця
  • Плаття
  • Шорти
  • 2 пари шкарпеток
  • 3 пари трусів
  • Купальник
  • Головний убір
  • Рушник
  • Шльопанці для пляжу та готелю
  • Легка вітровка

Додаткові засоби догляду (в мініверсіях або маленьких баночках окремо):

  • Антисептик
  • Сироватка
  • Гель для вмивання
  • Кондиціонер
  • Спрей для тіла
  • Шампунь
  • Гель для душу
  • Зубна щітка
  • Мініпарфуми
  • Туш для вій
  • Гель для брів
  • Гель для губ
  • Засоби для обличчя: крем, маски
  • Станок для гоління
  • Ватні палички та диски
  • Зубна паста

Електроніка та девайси:

  • Зарядки для всіх пристроїв
  • Навушники
  • Мікрофон для зйомки
  • Електронна книга
  • Дрон + батарейки та пульт
  • Power Bank
  • Ноутбук

Медикаменти:

  • Таблетки від нудоти
  • Таблетки від отруєння
  • Знеболювальне
  • Протиалергійні
  • Жарознижувальні
  • Від болю в горлі
  • Пластир класичний
  • Пластир для походів
  • Пластир для порізів

Документи та аксесуари:

  • Паспорт
  • Гаманець
  • Біжутерія
  • Маска для сну
  • Беруші
  • Сонцезахисні окуляри

Напевно, одразу виникає думка, як все це помістилось у звичайний рюкзак, але ось фото мандрівниці:

Як виглядає ручна поклажа / фото yevheniia_taran

Чому туристам важливо навчитись брати лише саме необхідне?

Подорожуючи лише з ручною поклажею, пакувати і розпаковувати речі значно легше, пише My Bella Vita Travel. Менше одягу, менше рідин, менше турбот – після кількох поїздок це займає хвилини, а не години.

Ви виглядаєте компактно та організовано, швидко проходите контроль у аеропорту і першими залишаєте літак, обходячи натовп. Розпакування стає простим: відкрив сумку, поклав речі на місце, готово. Ідеально для тих, хто цінує комфорт і швидкість під час подорожей.

