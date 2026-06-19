Это взрыв мозга, – украинка не ожидала, что этот маршрут через Карпаты настолько красив

Лето – идеальное время, чтобы отправиться в поход по горам. Украинские Карпаты таят в себе немало живописных мест, от красоты которых буквально перехватывает дыхание. Всё вокруг настолько красиво, что кажется нереальным. Об одном из таких горных маршрутов рассказали в соцсетях.

Пользовательница TikTok Эмма Лучицкая поделилась видео со своего похода в горы. Девушка была настолько поражена красотой выбранного маршрута, что назвала его лучшим в Карпатах.

Читайте также Пустые пляжи и забитые окна: как сейчас выглядит некогда оживлённое Коблево на Чёрном море

Что это за живописный маршрут по Карпатам, который рекомендуют в сети?

Эмма отправилась в поход на гору Шпицы и озеро Несамовитое, что в Верховинском районе Ивано-Франковской области. Девушка стартовала вместе с друзьями со спортивной базы "Заросляк" в Ворохте. Весь маршрут туда и обратно занял 8 часов, за это время девушка сделала 35 тысяч шагов.

Сначала компании предстоял подъем на Шпицы. Он занял примерно 2 часа с несколькими короткими остановками. Сам маршрут был очень живописным, словно картинка из Pinterest. Эмма подчеркнула, что камера даже близко не передает всей красоты.

Например, на Говерле пейзаж меня не так поразил, как здесь. Ну и сам вид на Черногорский хребет – просто невероятный. А когда мы поднялись на вершину и увидели вид на Ребра – я вообще не ожидала такой красоты. Это был взрыв мозга,

– рассказала девушка.

Именно здесь был первый полноценный перевал туристов. Они отдыхали, ели и любовались окрестностями около часа. После Шпиц туристы отправились к скалам, а затем по хребту пошли к озеру Несамовитое. Эта часть маршрута была самой комфортной – по дороге вообще не было сложных подъемов или спусков.

К озеру Несамовитое компания подошла ближе к вечеру. По словам Эммы, озеро сейчас выглядит хуже, чем на старых фото.

Обратите внимание! Озеро Несамовитое страдает от чрезмерного воздействия туристов. Купаться в нём нельзя, однако многие туристы нарушают запрет и даже моются в водоёме с мылом и шампунем. Кроме того, люди оставляют органические отходы вокруг Несамовитого, разводят костры и вытаптывают берег. Все это приводит к разрушению экосистемы – водоем зарастает и заиливается.

Озеро Несамовитое в Карпатах / Фото Максима Жирика

Далее туристов ждал крутой и сложный спуск с Несамовитого. Они возвращались обратно на "Заросляк", так как там их ждал трансфер. Эта часть маршрута была длинной, поскольку путешественники уже устали. Однако окружающие пейзажи придавали сил – водопады, ручьи, леса и открытые участки среди гор.

Украинка показала живописный маршрут по Карпатам: видео

Куда ещё пойти в Карпатах?

Ранее мы рассказывали ещё об одном однодневном походе по Карпатам, который, к тому же, отлично подойдёт для тех, кто никогда раньше не ходил в горы. Речь идёт о подъёме на гору Синяк, что возле Буковеля. Вместо того чтобы в очередной раз гулять по тем же улицам курорта, можно подняться в горы и разнообразить свой отдых. Поход длится около 6 часов в спокойном темпе и пролегает через живописную местность.

Или же можно отправиться на гору Горган, маршрут на которую начинается от Чемеговского каньона. Подъем совершенно несложный и подойдет каждому.