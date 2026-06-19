Пользовательница TikTok Эмма Лучицкая поделилась видео со своего похода в горы. Девушка была настолько поражена красотой выбранного маршрута, что назвала его лучшим в Карпатах.
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Что это за живописный маршрут по Карпатам, который рекомендуют в сети?
Эмма отправилась в поход на гору Шпицы и озеро Несамовитое, что в Верховинском районе Ивано-Франковской области. Девушка стартовала вместе с друзьями со спортивной базы "Заросляк" в Ворохте. Весь маршрут туда и обратно занял 8 часов, за это время девушка сделала 35 тысяч шагов.
Сначала компании предстоял подъем на Шпицы. Он занял примерно 2 часа с несколькими короткими остановками. Сам маршрут был очень живописным, словно картинка из Pinterest. Эмма подчеркнула, что камера даже близко не передает всей красоты.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Например, на Говерле пейзаж меня не так поразил, как здесь. Ну и сам вид на Черногорский хребет – просто невероятный. А когда мы поднялись на вершину и увидели вид на Ребра – я вообще не ожидала такой красоты. Это был взрыв мозга,
– рассказала девушка.
Именно здесь был первый полноценный перевал туристов. Они отдыхали, ели и любовались окрестностями около часа. После Шпиц туристы отправились к скалам, а затем по хребту пошли к озеру Несамовитое. Эта часть маршрута была самой комфортной – по дороге вообще не было сложных подъемов или спусков.
К озеру Несамовитое компания подошла ближе к вечеру. По словам Эммы, озеро сейчас выглядит хуже, чем на старых фото.
Обратите внимание! Озеро Несамовитое страдает от чрезмерного воздействия туристов. Купаться в нём нельзя, однако многие туристы нарушают запрет и даже моются в водоёме с мылом и шампунем. Кроме того, люди оставляют органические отходы вокруг Несамовитого, разводят костры и вытаптывают берег. Все это приводит к разрушению экосистемы – водоем зарастает и заиливается.
Озеро Несамовитое в Карпатах / Фото Максима Жирика
Далее туристов ждал крутой и сложный спуск с Несамовитого. Они возвращались обратно на "Заросляк", так как там их ждал трансфер. Эта часть маршрута была длинной, поскольку путешественники уже устали. Однако окружающие пейзажи придавали сил – водопады, ручьи, леса и открытые участки среди гор.
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Куда ещё пойти в Карпатах?
Ранее мы рассказывали ещё об одном однодневном походе по Карпатам, который, к тому же, отлично подойдёт для тех, кто никогда раньше не ходил в горы. Речь идёт о подъёме на гору Синяк, что возле Буковеля. Вместо того чтобы в очередной раз гулять по тем же улицам курорта, можно подняться в горы и разнообразить свой отдых. Поход длится около 6 часов в спокойном темпе и пролегает через живописную местность.
Или же можно отправиться на гору Горган, маршрут на которую начинается от Чемеговского каньона. Подъем совершенно несложный и подойдет каждому.