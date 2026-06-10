Пользовательница тиктока Эмма Лучицкая рассказала о горе, которая идеально подойдет для тех, кто еще никогда не покорял вершины. Восхождение на нее не требует особой подготовки и снаряжения.

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На какую гору подняться тем, кто еще никогда этого не делал?

Те туристы, которые планируют летом отдых в Буковеле, могут совместить релакс в отеле со спа с восхождением на гору Синяк, которая имеет высоту 1665 метров. К подъему не нужно как-то готовиться – достаточно будет обуть удобную обувь. Хотя маршрут и простой, но босоножки или кеды обувать точно не стоит, потому что по дороге есть много камней и корней, которые торчат из-под земли.

Путешественница нашла этот маршрут в приложении "В поход по Карпатам" – здесь он обозначен как "прогулочный". Поэтому вместо того, чтобы в очередной раз наматывать круги по территории Буковели, лучше отправиться в горы и увидеть новые живописные пейзажи.

Автор видео стартовала от отеля "Бука" и возле подъемника зашла в лес – именно здесь начинается подъем. По дороге на Синяк сначала надо подняться на гору Бульчиньоха.

Момент, когда после подъема надо снова спускаться на полонину, а потом еще раз подниматься в гору – был не очень,

– рассказала Эмма.

В общем дорога туда и обратно заняла у туристов 6 часов в спокойном темпе. С собой девушка взяла воду и энергетические батончики – этого оказалось достаточно. Наибольшим наслаждением стало практически полное отсутствие людей на вершине и возможность насладиться пейзажами вокруг в тишине.

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Какие еще маршруты подойдут для однодневного похода?

В последние годы однодневные походы в горы становятся особенно популярными. Украинцы стремятся хоть на немножко убежать от рутины, негативных новостей и социальных сетей. Однодневное восхождение позволяет перезагрузиться морально и при этом не использовать драгоценные дни отпуска на работе.

Ранее мы рассказывали о маршрутах по украинским Карпатам, которые смело можно выбирать начинающим, для которых важно покорить вершину и вернуться обратно за один день. Среди них есть гора Хомяк, которая расположена недалеко от вершины Синяк, Малый Горган, Кукул, Гимба, Яворник, Парашка и тому подобное.